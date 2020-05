Metro unterstützt Bienschutz-Initiative "Projekt 2028"

Doch dem nicht genug, der Großhändler bietet an jedem Standort – 12 Mal in Österreich – Honig aus der Region an: Scherjau Bio Honige (Steiermark), Obmann Heimischer Bienenhonig (Vorarlberg), Hausruckviertler Bienenhof Honig (Oberösterreich), Scheer Bio Honige (Niederösterreich und Wien), Lechner Honig (Niederösterreich), Hunk Tiroler Waldhonig (Tirol), Berglandhonig Wald-und Blütenhonig (Kärnten) und die Hinterhauser Bio Honige (Salzburg).

Internationalität und Regionalität gehen bei Metro Hand in Hand

Metro Österreich CEO Xavier Plotitza: „Der Schutz und die Pflege der Bienen liegt in der Hand unserer Imkerinnen und Imker. Ihrem Einsatz verdanken das Obst und Gemüse in unseren Regalen und noch viel mehr, denn rund ein Drittel unserer Nahrung ist von der Bestäubung der Bienen abhängig. Ein Leben ohne Bienen heißt Leben ohne Gemüse, ohne Beeren oder Fruchtsäfte, ohne Süßwaren die wir lieben, ohne Pflanzenöle, ohne Baumwolle, ohne Kosmetik und ohne Geschmack, da wir auch keine Gewürze hätten. Und es gäbe keine blühenden Landschaften, wie wir sie kennen. Wir unterstützen Start-Ups und das PROJEKT 2028 daher seit der ersten Stunde und statten Imkerinnen und Imker mit Bienenstöcken und Bienenvölkern aus. Wir honorieren ihre Arbeit und sagen danke! Ab sofort gibt es den PROJEKT 2028-Honig, neben den bekannten regionalen Honigsorten, im Sortiment unserer zwölf Großmärkte.“

PROJEKT 2028 ist die größte digitale Initiative zur Steigerung der Anzahl von Bienenvölkern in Österreich und Deutschland. Verantwortungsvolle Unternehmen und bienenliebende Privatpersonen engagieren sich mit der Bienenschutz-Initiative PROJEKT 2028 für Imkerinnen und Imker. Ins Leben gerufen wurde PROJEKT 2028 von Hektar Nektar.