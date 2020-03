Milka Osterprodukte und Bastelideen

Dieses Jahr hat sich der Milka Schmunzelhase etwas ganz Spezielles überlegt: Um das Warten auf den beliebten Hoppelhasen zu verkürzen und die gemeinsame Zeit zu Hause kreativ zu nutzen, verrät der Milka Schmunzelhase dieses Jahr, gemeinsam mit einigen Helferlein ab dem 30. März tolle Tipps und Tricks auf ostern.milka.at. So wird die Zeit bis Ostern täglich ein bisschen süßer.

Basteln, backen und dekorieren – so vergeht die Zeit ruckzuck!

Vom 30. März bis Ostern sind jeden Tag neue Tipps, Anleitungen oder kreative Oster Rezepte, lustige DIY Deko Inspirationen sowie frühlingshafte Aktivitäten für Balkon oder Garten auf ostern.milka.at zu finden. In Zeiten des Homeoffices und des Home-Schoolings sorgen die Ostertipps von Milka für Abwechslung. Es kann zusammen gebastelt, gebacken und gespielt werden. Auch auf Facebook, Instagram und Pinterest teilt der Milka Schmunzelhase die bunten Ideen mit Jung und Alt. Die österreichischen Influencer Mamawahnsinnhochvier, Cooking Catrin, Mariaplusvier und der Hahn im Korb Papazwuck inspirieren mit persönlichen Tricks ihre Follower auf Instagram.

Auf die Löffel, fertig, los!

Fast schon genauso beliebt wie der Milka Schmunzelhase sind die Milka Löffel-Eier. Auch sie dürfen im jährlichen Osterversteck nicht fehlen. Mit den neuen, süßen Haarreifen von Milka, den Milka Hasenohren* kann man auch selbst mal in die Rolle des hoppelnden Vierbeiners schlüpfen, wahlweise mit einer lässigen Sonnenbrille oder einem feschen Blumenkranz, und die Milka-Löffeleier, gemeinsam mit weiteren, g‘schmackigen Milka Naschereien, im eigenen Garten oder in der Wohnung verstecken – schon kann die Osternesterlsuche starten!

Sag es mit Milka: Über diese süßen Pralinen Überraschungen freut sich jeder

Ostern ist das Fest der Hoffnung. Gerade in herausfordernden Zeiten sind die kleinen Überraschungen und Aufmerksamkeiten jene Gesten, die Hoffnung spenden und Freude bereiten. Eine tolle Kombination aus kleiner Aufmerksamkeit, großem Genuss und süßer Osterdeko obendrein ist der Sag es mit Milka Pralinen Osterschmuck in Blumenform und mit Aufhängemasche. Perfekt für den Osterstrauch zu Hause oder um sie den lieben Nachbarn als kleines Dankeschön an die Tür zu hängen! Aber auch die größere Sag es mit Milka Geschenkpackung mit hübscher Geschenkfolie und Masche, sind das perfekte Geschenk, um den Personen eine Freude zu machen, die uns in den schwierigsten Zeiten helfend beistehen. Auf dem beiliegenden Billett ist Platz für eine ganz persönliche Nachricht oder um einfach mal Danke zu sagen. Kleine Ostergeschenke machen Freude, egal ob man selbst verschenkt oder beschenkt wird – denn Ostern und Milka, des g’hört zsamm !

* ACHTUNG: Enthält ein Spielzeug. Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen empfohlen. ACHTUNG: Enthält ”Mini Eggs” - ERSTICKUNGSGEFAHR - Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.