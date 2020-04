Mit Bipa das perfekte Muttertagsgeschenk finden

Und wie jedes Jahr soll es ein ganz besonderes Geschenk sein. Ob Beauty-Queens oder Pflege-Routiniers, Bipa hält für jeden Typ Mama das ideale Geschenk bereit.

In diesem Jahr, in dem vieles ein bisschen anders ist, bietet sich für Mütter ein Dankeschön zum Beispiel in Form eines Verwöhnpakets mit ausgewählten Produkten der Bipa Eigenmarken an. Viele Mütter müssen besonders in diesem Jahr gute Nerven und Stärke beweisen, da Kinder zusätzlich zu betreuen oder im Homeschooling zu unterrichten sind. Einmal mehr haben sie sich damit eine kleine Auszeit und Verwöhnpause vom Alltagsstress verdient. Je nach Budget lassen sich größere und kleinere Verwöhnpakete mit Produkten von bi good, Bi Care, Look by Bipa zusammenstellen­ – von der bi good Energie Dusche über die Bi Care Badeperlen oder Skin Beauty 7-Tage-Glow-Kur bis hin zur Look by Bipa pure Voluminizing Mascara. Die besten Mamas der Welt können sich damit auf entspannende und schöne Momente freuen.