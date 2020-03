Mit kürzeren Kassenbons spart Hofer jährlich 4.700 Kilometer Papier

Hofer Kunden haben es vielleicht schon bemerkt: Seit einigen Wochen fallen die Kassenbons in den mehr als 500 Filialen des Diskonters kürzer aus. Der Informationsgehalt ist dabei unverändert, nur die Schrift hat sich verkleinert. Allerdings kann Hofer durch diese kleine Veränderung jährlich mehr als 4.700 Kilometer Papier einsparen - eine Strecke, die in etwa der Distanz zwischen der Unternehmenszentrale im oberösterreichischen Sattledt und dem Nordpol entspricht. Die Papierersparnis ist dabei nicht die einzige Maßnahme für den Umweltschutz in den Hofer Märkten. So wird im Rahmen des „Projekt 2020“-Fokusthemas „Wir arbeiten CO2-neutral“ die 100-prozentige CO2-Neutralität seit Jänner 2016 durch den kompletten Umstieg auf Grünstrom aus Österreich und den Einsatz von ausgeklügelten Lüftungsanlagen erreicht. Zudem gestalten ein zentrales Energiemanagementsystem, modernste LED-Technologien sowie eine innovative Kälte-Wärme-Verbundanlage, welche die Abwärme der Kühlanlangen und der Backöfen zum Beheizen der Filiale nützt, die Energieversorgung der Filialen besonders effizient. Zur Kompensation der verbleibenden Emissionen werden hochwertige Klimaschutzprojekte unterstützt.