Mondi reduziert Kunststoff in Lebensmittelverpackungen von SalzburgMilch und Spar

Mondi hat sein innovatives PerFORMing removable in Zusammenarbeit mit SalzburgMilch für die Marke SalzburgMilch Premium und die Premium Eigenmarke SPAR Natur*pur Bio-Käsescheiben auf den Markt gebracht. Die flache Papierschale kombiniert die Recyclingfähigkeit von Papier mit den wesentlichen Barriereeigenschaften einer dünnen Kunststoffbeschichtung, um Lebensmittel frisch zu halten und Abfall zu vermeiden.

Mondi brachte 2019 sein ursprüngliches PerFORMing-Sortiment auf den Markt und hat weiterhin hart daran gearbeitet, es noch nachhaltiger zu machen. Das ursprüngliche Produkt konnte in österreichischen Papierrecyclingströmen wiederverwertet werden. Das weiterentwickelte Produkt besteht nun aus Papier und vollständig entfernbarem Kunststoff, der sich leicht von der Papierschale trennen lässt, so dass in ganz Europa ein 100%iges Papierrecycling möglich ist.

Gute CO2-Bilanz dank heimischer Produktion

Das Produkt wird lokal in Österreich hergestellt, was bedeutet, dass der Transport auf ein Minimum beschränkt und die gesamte CO₂-Bilanz reduziert wird. Das Basispapier für die Schale ist Advantage Formable, welches überwiegend aus heimischem Holz hergestellt und von Mondi Frantschach produziert wird, während die Schalen von Mondi Zeltweg, beide mit Sitz in Österreich, verarbeitet und beschichtet werden.

PerFORMing removable ist Teil des EcoSolutions-Ansatzes von Mondi zur Ermittlung der nachhaltigsten und zweckmäßigsten Verpackung für seine Kunden, wobei der Schwerpunkt auf Ersatz, Reduzierung und Recycling liegt. SalzburgMilch und SPAR verwenden das Produkt von Mondi für ihre 175g-Packungen Schnittkäse, die in SPAR-Geschäften in ganz Österreich erhältlich sind.

Die Umstellung auf papierbasierte Verpackungen bietet zahlreiche Vorteile für die Umwelt, darunter die Eigenschaft einer erneuerbaren Ressource mit höheren Recyclingraten als andere Verpackungsmaterialien. Die Papierindustrie ist für weniger als 1% aller Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich[1], während 72% des Papiers in Europa recycelt wird[2].

Marko Schuster, COO Mondi Functional Paper & Films, meint: „Lebensmittelabfälle sind ein globales Problem, und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Verpackungen nachhaltig gestaltet sind und das Problem des Lebensmittelverlustes angegangen wird. Wir hatten stets das Bestreben, unser PerFORMing-Sortiment weiter zu verbessern. PerFORMing removable verwendet, wo immer möglich, Papier, wodurch die CO₂-Bilanz deutlich reduziert wird, und, sofern nötig, Kunststoff, um die Haltbarkeit zu verlängern und Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Da beide Komponenten leicht getrennt werden können und das Papier in ganz Europa vollständig recycelt werden kann, ist dies ein großer Schritt für uns, da die Abfallströme in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sind. Wir werden unsere Produkte in Zusammenarbeit mit unseren Partnern kontinuierlich weiterentwickeln, um eine Kreislaufwirtschaft für nachhaltige Verpackungen zu schaffen“.

Andreas Gasteiger, Geschäftsführer SalzburgMilch, meint: „Klima- und Umweltschutz war schon immer ein Aspekt von herausragender Wichtigkeit. Wir haben in den vergangenen drei Jahren durch zahlreiche Maßnahmen bereits über 100 Tonnen Kunststoff eingespart und wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, weshalb wir unsere neuen Papierschalen weiter verbessert haben".

Dr. Gerhard Drexel, Spar-Vorstandsvorsitzender, meint: „Unsere Initiative ‚Gemeinsam Plastik sparen mit SPAR‘ zielt darauf ab, Plastik komplett zu vermeiden oder deutlich zu reduzieren. Die papierbasierte und recyclingfähige Verpackung von Mondi schafft innovative Lösungen für frische Produkte, die ganz ohne Verpackung nicht verkauft werden könnten.“

Technische Eigenschaften des Produkts: