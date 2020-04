MPreis baut sein Online-Angebot aus

Mit dem MPreis-Onlineshop ist das umfangreiche MPreis-Angebot für alle von Kitzbühel bis zum Arlberg immer nur einen Mausklick entfernt. Erst vor kurzem wurden Kapazität und Liefergebiet deutlich erweitert, nun schuf das Tiroler Familienunternehmen im großen Stil noch zusätzliche Möglichkeiten. „Viele Menschen in Tirol sind im Moment auf den OnlineShop angewiesen“ erläutert Ulrich Theilmann, Leiter des Bereichs E-Commerce bei MPreis. „Damit wir auch alle Bestellungen rasch abwickeln können, haben wir schnell reagiert und die Logistik im Hintergrund rasch erweitert.“ In den ersten Tagen der Corona-Maßnahmen sei es, so Theilmann, aufgrund der großen Nachfrage, zu einigen ausgebuchten Zeitfenstern für die Lieferungen gekommen. Mit den zusätzlichen Möglichkeiten gehört das der Vergangenheit an. Rund 1200 Quadratmeter zusätzliche Lagerfläche und auch erweiterte Zustellkapazitäten, mit zusätzlichen Fahrern und Fahrzeugen wurden in Innsbruck eingerichtet.

Beste Einkaufserlebnisse auch online

Bestellt werden kann online natürlich 24 Stunden am Tag. Zugestellt werden kann übrigens auch, wenn niemand zuhause ist, aktuell besonders wichtig für Menschen in Schlüsselpositionen, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Auch die Hinterlegung am Wunschort ist nämlich möglich. Sobald der Einkauf abgeliefert ist, wird der Empfänger per SMS benachrichtigt. Bezahlt wird im Onlineshop ganz zeitgemäß bargeldlos. Angesichts der aktuellen Situation werden alle Lieferungen kontaktlos zugestellt und auch das Bezahlen ist nur kontaktlos möglich. Zugestellt wird im gesamten Gebiet zwischen Kitzbühel und dem Arlberg. Ab einem Warenwert von €100 ist die Zustellung kostenlos, der Mindestbestellwert beträgt € 35. Alle Details zum Liefergebiet, den Zahlungsmöglichkeiten und zu aktuellen Angeboten sind auf shop.mpreis.at zu finden.