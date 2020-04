MPreis kooperiert bei Maskenproduktion mit Vereinen

Seit kurzem gilt in Tirol eine Maskenpflicht für den Einkauf im Supermarkt. Damit soll ein zusätzlicher Beitrag zur Eindämmung von Covid-19 geleistet werden. Beim Tiroler Lebensmittelhändler MPreis wurden schon vorab zahlreiche Schutzmaßnahmen in den Märkten getroffen. Dank der Einführung von Abstandshaltern, Schutzscheiben aus Plexiglas, Masken für Mitarbeiter*innen und regelmäßiger Desinfektion werden Kund*innen und Mitarbeiter*innen erfolgreich geschützt. Doch eine Schwierigkeit bleibt bestehen – gerade Schutzmasken sind immer noch Mangelware.

Selbermachen schafft Abhilfe

Beim Mund-Nasen-Schutz, der während des Einkaufens im Supermarkt getragen werden muss, geht es darum, andere Menschen vor einer möglichen Ansteckung durch Tröpfchen zu schützen, indem beim Husten, Niesen oder Sprechen diese abgehalten werden. Da alle Personen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sollte eine einfache Bedeckung von Mund und Nase, einen wirksamen Schutz für alle bedeuten. Die einfachsten Lösungen sind immer die Besten: Masken selbst nähen. Durch diese Idee kann einerseits dem Mangel an Schutzmasken Abhilfe geschaffen werden und andererseits der MPreis Nachhaltigkeitsgedanke weiterverfolgt werden, denn die Müllberge an Einwegmasken werden so durch einfache, wiederverwendbare Stoffmasken reduziert.



Über 16 Tiroler Vereine mit ihren fleißigen Näher*innen sind bereits an der Aktion beteiligt, weitere sind natürlich jederzeit willkommen. Über freiwillige Spenden der Kund*innen erschließen sich die Vereine in diesen schwierigen Zeiten eine Einnahmequelle und können auf besonders sinnvolle Art produktiv bleiben.

Das beste aus der Situation machen

Die Maskenaktion ist ein weiteres Beispiel dafür, wie in diesen schwierigen Zeiten mit Zusammenarbeit und Flexibilität auf einfache Weise Abhilfe geschaffen werden kann. Die von den Vereinen genähten Masken sollen bald auf Aufstellern in möglichst vielen MPreis Filialen, T&G Filialen, miniMs und Tankstellenshops verfügbar sein. Die Schutzmasken hängen an den Aufstellern in Fensterkuverts, die Kund*innen können eine Maske auswählen, die ihnen gefällt und in die Kassa darunter ihre Spende für den Verein einwerfen. Die Spenden gehen selbstverständlich zu 100% an die beteiligten Vereine. Man darf sich bei den Masken besonders auf kreative Einzelstücke freuen, die etwas Farbe und Originalität in diese nicht so farbenfrohen Zeiten bringen. Die Kund*innen können die Masken wiederverwenden und bei 60° C waschen. In der nächsten Zeit wird wohl die Schutzmaske ebenso wie die wiederverwendbare Einkaufstasche aus Stoff zum typischen Accessoire für bewusste Shopper werden. MPreis bedankt sich bei den beteiligten Vereinen und wünscht ihnen eine kräftige Unterstützung durch die Spenden begeisterter Kund*innen.

So funktioniert die gemeinsame Maskenaktion

 Maske am Aufsteller auswählen

 Spende in die Vereinskassa einwerfen

 Sicher einkaufen, weitersagen & wiederverwenden

 Über 16 Vereine nehmen bereits teil

 Interessierte Vereine erhalten Informationen unter maske@mpreis.at

 Die Spenden gehen zu 100% an die beteiligten Vereine

 Die wiederverwendbaren Masken sind eine nachhaltige Alternative zu Einwegmasken