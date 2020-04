MPreis startet mit Maskenverteilung an Kunden

Gestern Nachmittag ist im MPreis ServiceCenter in Völs die erste Lieferung mit MundNasenschutzmasken eingetroffen. „Wir haben heute mit der Verteilung an Kund*innen begonnen und werden die Ausgabe der Masken in den nächsten Tagen, auch in Abhängigkeit der weiteren Verfügbarkeit, fortsetzen“, bestätigt MPreis.

In der Zwischenzeit gilt: Jeder Schutz ist besser als keiner. MPreis KundInnen können einen eigenen oder selbst genähten Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen verwenden. Die Beschaffung von Schutzmasken ist angesichts der hohen Nachfrage eine große Herausforderung. Pro Person wird deshalb nur eine Maske ausgegeben und es wird ersucht, die Masken mehrmals bzw. möglichst oft zu benutzen. „Wir unternehmen alles Mögliche, um unseren KundInnen und MitarbeiterInnen umfassenden Schutz zu gewährleisten.“