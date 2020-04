Nachbarschaftshilfe von MPreis - Gemeinsam Versorgt

Gemeinsam mit der GemNova - als Unternehmen der Tiroler Gemeinden - hat sich MPreis ein System überlegt, mit dem es für freiwillige Helfer*innen einfacher wird, für Menschen, die das Haus derzeit nicht verlassen können, notwendige Lebensmittel einzukaufen. Besonders wichtig ist dabei, dass es zwischen den Freiwilligen und den Empfänger*innen des Einkaufs keinen persönlichen Kontakt im Zuge des Zahlungsvorgangs geben muss. Mit der von Brain Behind entwickelten App Gemeinsam Versorgt können alle Einkäufe unkompliziert abgewickelt werden.

Covid 19 bewegt!

In der Corona-Krise haben wir gelernt, dass sich innerhalb von Tagen die Welt unfassbar verändern kann. Im Hinblick auf nie gekannte Maßnahmen zum Schutz der Menschen, durch massive Einschränkungen, aber auch im positiven Sinne: Menschen unterstützen sich gegenseitig, überall sind Freiwilligennetzwerke entstanden, die Gemeinden übernehmen völlig neue Verantwortungen für ihre Bewohner*innen.

Gemeinsam Versorgt ist aus dieser Bewegung heraus entstanden: Jede Gemeinde hat zu Beginn der Krise sehr schnell ihr individuelles Einkaufshilfe-Projekt auf die Beine gestellt. Der Lebensmittelnahversorger MPreis hat die Gemeinden dabei von Beginn an unterstützt. Dabei gab es immer ähnliche Stolpersteine: entweder Bargeld war im Spiel, oder aber eine analoge Zettelwirtschaft über Einkaufslisten, Lieferscheine etc.

Daraus entstand gemeinsam mit Brain Behind die Idee für ein bargeldloses und möglichst kontaktfreies System, sicher für alle Beteiligten. Das Ergebnis ist GEMEINSAM VERSORGT, der Einkaufsdienst für Gefährdete und Menschen in Quarantäne, ab sofort möglich in jeder teilnehmernden Tiroler Gemeinde. Entwickelt mit der GemNova und damit dem Tiroler Gemeindeverband. Und immer mehr Partner tragen mit!

Weitere Infos unter www.gemeinsam-versorgt.at

So funktioniert die Gemeinsam Versorgt-App:

• Du brauchst Hilfe beim Einkaufen? 0512 327 327 anrufen, Einkaufsliste durchgeben* oder gleich über die App bestellen

• Der Einkaufsengel bekommt die Einkaufsliste über die App auf sein Handy

• Der Einkaufsengel erledigt den Einkauf und kann direkt über die App bargeldlos bezahlen

• Der Einkauf wird zugestellt

*beim ersten Mal gibt der/die NutzerIn Name, Adresse, Telefonnummer sowie den IBAN des Kontos an, über die der Einkauf abgerechnet wird. Möglich in allen beteiligten Tiroler Gemeinden!