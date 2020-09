Neu gestaltete Lidl-Filialen für Wien, Enns und Leibnitz

Am 24.09.2020 eröffnet Lidl Österreich die neu gestalteten Filialen in der Seyringer Straße 10/Wien und in der Dr. Karl Renner Straße 20/Enns sowie am 25. 9. in der Wasserwerkstraße 30c in Leibnitz. Bei allen Wiedereröffnungen nach Umbau setzt Lidl dabei auf ein neues Filialkonzept.