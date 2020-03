Neu im Regal: Nuri Olivenöl und Nuri Chiliöl

Nuri hat die pikante Ölsardine aus der Dose zum Premium Kultprodukt gemacht. Für das neue Produkt werden die Olivensorten Galega und Cobrançosa bei mittlerer Reife geerntet und zu kaltgepresstem Olivenöl verarbeitet. Durch ein besonders schonendes Verfahren bleiben die Aromen im Öl erhalten. Die leicht fruchtigen, nussigen Geschmacksnoten kommen dabei perfekt zur Geltung. Für das Chiliöl werden getrocknete dehydrierte Chilis verwendet. Mit ihnen bekommt das Öl die bekannte Nuri-Schärfe.



Bei der Produktentwicklung wurde das Fachwissen von Olivenölexperten herangezogen. Dabei hat sich gezeigt, dass Portugal das Herkunftsland hervorragender Olivenöle ist. So wurden Öle entwickelt, die den heimischen Geschmack treffen, aber die mediterranen Aromen beibehalten. Nuri Olivenöl ist die perfekte Erweiterung der Marke: Produziert in Portugal, verpackt im NuriStil. Denn: Das Etikett soll eine Verbindung zur gewohnten Dosen-Verpackung schaffen.



Jakob Glatz, Nuri Eigentümer und Geschäftsführer der Glatz GmbH, über die PortfolioErweiterung: „Portugal ist erstklassiger Lieferant für Olivenöl und sowohl das Olivenöl als auch die Chilischoten sind wichtige Bestandteile unserer beliebten Nuri Sardinen. Davon inspiriert, haben wir mit den neuen Ölen weitere hochwertige Produkte, die mit viel Liebe in Portugal hergestellt werden, nach Österreich gebracht.“



Nuri Olivenöl und Nuri Chiliöl sind ab sofort exklusiv bei Merkur erhältlich. Das Olivenöl gibt es in der 500 ml Glasflasche (UVP 7,49 Euro), das Chiliöl ist in der 250 ml Glasflasche (UVP 7,49 Euro) erhältlich.