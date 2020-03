Neu: Tabasco Sriracha Sauce

Tabasco® interpretiert die bekannte Thai Sauce neu: Die Original Tabasco® Pepper Sauce wird mit süßlichen Chilis und Knoblauch kombiniert. So entsteht eine würzig-milde Sauce mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis, frei von jeglichen Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern. Erhältlich ist die Tabasco® Sriracha Sauce in der handlichen 256ml Squeeze Bottle.

Der weltweite Markt für scharfe Soßen wächst weiterhin, Schärfe-Enthusiasten auf der ganzen Welt suchen nach neuen, intensiven Erfahrungen. Der Saucen-Experte Tabasco® bringt nun mit seiner Sriracha-Sauce den asiatischen Streetfood-Trend nach Österreich: Die Rezeptur basiert auf hochwertigen, rein natürlichen Zutaten und kommt ganz ohne den Zusatz von Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern aus.

Die Tabasco® Sriracha Sauce fängt den Spirit der südostasiatischen Streetfood-Märkte ein, wird aus süßen Chilis und Knoblauch hergestellt, enthält aber natürlich auch den typischen Tabasco® Geschmack. Der milde Thai-Klassiker mit der würzigen Note ist längst keine rein asiatische Spezialität mehr: Die neue Trend-Chilisauce schmeckt neben südostasiatischem Essen ebenso mit Burger, Pommes, Nudel- und Reisgerichten, Mexican Food, Pizza sowie am Streetfood-Stand – und ist damit so vielseitig einsetzbar wie Ketchup. „Sriracha Sauce liegt weltweit voll im Trend! Als Chiliexperten freuen wir uns, unseren Fans nun diese einzigartige Version des Thai-Klassikers anzubieten.“ so Harold Osborn, Präsident und CEO der McIlhenny Company und McIlhenny-Familienmitglied in fünfter Generation.

Die Tabasco® Sriracha Sauce wird – wie auch die restliche Saucenfamilie – auf Avery Island in den USA hergestellt. Getreu der Markentradition von Tabasco® besteht auch die brandneue Sauce nur aus hochwertigen, natürlichen Zutaten und verpasst jedem Gericht die richtige Schärfe.

Die neue Tabasco® Sriracha Sauce ist ab April im Einzelhandel in der praktischen 256ml Squeeze Bottle erhältlich. Der praktische, spitze Drehverschluss garantiert eine leichte und exakte Dosierung. Sie ist vegan, glutenfrei und fettfrei sowie ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker.