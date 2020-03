Neue AMA-Kampagne "Unsere Bauern liefern"

Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing, zum Hintergrund der Kampagne: "Selbst wenn es im Laufe der Wochen Schwierigkeiten mit internationalen Logistikketten geben sollte, so ist der tägliche Bedarf durch den hohen Selbstversorgungsgrad in Österreich gedeckt. Das gilt auch langfristig, denn es werden nicht einfach Lagerbestände leergeräumt, sondern kontinuierlich Lebensmittel produziert. Die Kühe geben weiterhin Milch, die Hennen legen Eier, Gemüse wird geerntet und laufend werden Tiere geschlachtet."

Die gemeinsame Klammer der Kampagne lautet "Unsere Bauern liefern". Bewusst setzt die AMA bei den Bauern als Produzenten aller Rohstoffe für die Verarbeitung an, bezieht aber alle Stufen der Produktionskette in die Text- und Bildsprache ein. Das Layout der aktuellen AMA-Gütesiegel-Dachkampagne wurde weitergeführt, um Wiedererkennbarkeit und Synergien in der Vertrauensbildung zu verstärken.



Der TV-Spot startete am Donnerstag, den 26. März zu besten Sendezeit im ORF. Alleine die ersten drei Ausstrahlungen erreichten 1, 2 Millionen Menschen. Der Spot ist eingebettet in eine cross-mediale Kampagne. Bereits vor einigen Tagen startete die AMA auf ihren Social-Media-Kanälen Postings unter dem Claim "Unsere Bauern liefern". Das authentische Bildmaterial produzieren die Bauern selbst und stellen es der AMA-Marketing kostenlos zur Verfügung. Sie fotografieren sich völlig uninszeniert bei ihrer täglichen Arbeit im Stall und auf dem Feld. "Die Kommentare der ersten Tage stimmen uns äußerst positiv, dass wir damit Herz und Hirn der Konsumenten erreichen", erklärt Blass.

Korrespondierende Print-Anzeigen in reichweitenstarken Publikumsmedien werden folgen. Auch sie greifen die Idee der Postings auf und zeigen die Bauern bei ihrer Arbeit. Die Kampagne wird - in mehreren Ausbaustufen und mit angepassten Inhalten und Maßnahmen - einen Zeitraum bis Ende Juni abdecken.



"Wir freuen uns sehr, dass wir von der AMA beauftragt wurden, die Kampagne mitzugestalten. Neben dem professionellen Interesse an exzellenter Kommunikation, ist das Thema österreichische Lebensmittel für unser Team nicht nur in diesen Tagen eine Herzenssache. Das ganze HAVAS Village hilft dann zusammen, um optimal zu liefern", so Michael Göls, Geschäftsführer der Agentur Havas, die die AMA sowohl in der Kreation als auch bei der Mediaschaltung begleitete.