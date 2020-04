Neue Bipa Desinfektionswäsche bei Bipa Textilreinigung

Zusätzlich zur gewohnten normalen Wäschepflege bietet die Bipa Textilreinigung jetzt auch eine Desinfektionswäsche an, bei der die Wäsche mit 60 Grad und durch den Zusatz von Peressigsäure und Tensiden nicht nur sauber, sondern klinisch rein gewaschen wird: Pilze, Parasiten, Bakterien und Viren haben da keine Chance. Auch nicht das Corona-Virus.

Damit ist die Bipa Desinfektionswäsche die sicherste Wahl für Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, Waschlappen, Unterwäsche oder Putzlappen, bei denen hygienische Sauberkeit besonders wichtig ist. Oberbekleidung wie Pullis, Hemden, T-Shirts, Hosen, Röcke und Kleider können auch in Corona-Zeiten völlig gefahrlos mit niedrig-schonenden Temperaturen gewaschen werden.

„Das Corona-Virus wirft in allen Bereichen des täglichen Lebens neue Hygiene-Fragen auf. Mit der neuen Bipa Desinfektionswäsche bieten wir die zusätzliche Sicherheit bei der Wäschepflege“, erklärt Bipa Geschäftsführer Markus Geyer. „Damit reagieren wir auf den Wunsch vieler Kundinnen und Kunden nach einem Reinigungsverfahren, das dem Corona-Virus keine Chance gibt.“

Zertifiziert vom Robert Koch Institut

Wie lange sich das Corona-Virus auf Textilen hält, ist derzeit noch nicht hundertprozentig klar. Klar ist allerdings: Die neue Bipa Desinfektionswäsche erfüllt höchste Hygiene-Anforderungen. Bipa Geschäftsführer Thomas Lichtblau ergänzt: „Mit der neue Bipa Premium Desinfektion können jetzt endlich alle Österreicherinnen und Österreicher auf Nummer sicher gehen und die Profi-Hygiene-Standards bei der Textilpflege nützen, wie sie bei Ärzten und in Spitälern schon lange selbstverständlich sind.“

Beruhigende Sauberkeit ist auch schonend zur Umwelt

Peressigsäure ist ein umweltverträgliches, phosphatfreies Reinigungsmittel. Nach Gebrauch zerfällt die Peressigsäure in Sauerstoff, Wasser und Essigsäure und ist natürlich abbaubar. Die Desinfektionswäsche in der Bipa Textilreinigung ist somit auch schonend zur Umwelt.

Viel Sicherheit für wenig Geld

Die Mehrkosten für die Behandlung von Textilien mit dem neuen Anti-Corona-Hygiene-Standard bei Bipa sind sehr überschaubar: Glatt und Frotteewäsche ist gerade einmal 60 Cent teurer als die Standardwäsche, bei weißer Arbeitskleidung liegen die Mehrkosten bei 50 Cent. Darüber hinaus wird die Desinfektionswäsche exklusiv für Bettwäsche (auch Daune!) angeboten.

Bipa ​ist Branchenchampion

Schon bisher war Bipa im Bereich Textilreinigung eines der führenden Unternehmen in Österreich und wurde im Februar 2020 von der Gesellschaft für Verbraucherstudien zum Branchenchampion in punkto Kundenzufriedenheit im Bereich Textilreinigungen gewählt. Jetzt setzt Bipa durch die Erweiterung des Angebots um die neue Desinfektionswäsche noch eines drauf und sagt Viren den Kampf an.

Die neue Bipa Desinfektionswäsche gibt es ab sofort bei der Bipa Textilreinigung in 500 Filialen in ganz Österreich. Wo genau verrät der BIPA Filialfinder auf der Bipa-Website.