Neue Personalleiterin bei Stiegl

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Mag. (FH) Kerstin Vockner, MSc sämtliche Personalagenden in Österreichs führender Privatbrauerei. Die neue Stiegl-Personalleiterin studierte zunächst Betriebswirtschaft und Informationsmanagement an der FH Salzburg. Nach 10 Jahren Tätigkeit bei der Salzburg AG, wo sie berufsbegleitend an der Donau Universität Krems ein Postgraduate Studium im Bereich „Change Management“ absolvierte, wechselte die Human Resources-Expertin Anfang 2018 zu Stiegl. Als Leiterin des Bereichs Personalentwicklung & Recruiting zeichnete sie bisher für die Einführung einer Mitarbeiter-App, den Aufbau eines Digitalisierungs-Programms sowie für die Themen Führungskräfteentwicklung, Personalauswahl, Konzeption und Organisation von Aus- und Weiterbildungs-Maßnahmen sowie Employer Branding verantwortlich und setzt jetzt mit der Leitung des Bereichs Human Resources den nächsten Karriereschritt. „Es ist ein Privileg für ein Unternehmen wie Stiegl arbeiten zu dürfen. Gerade in einem Familienunternehmen wie der Stieglbrauerei haben Werte, gelebte Tradition und persönliche Kontakte einen wichtigen Platz in der Unternehmensphilosophie. Dies deckt sich mit den Grundwerten, die mir in der Personalarbeit besonders wichtig sind. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung als Leiterin der Personalabteilung“, betont Kerstin Vockner, die in ihrer Freizeit gerne Yoga betreibt.

Die Stieglbrauerei zu Salzburg

Stiegl ist mit rund 750 Mitarbeitern in sieben Niederlassungen in ganz Österreich die führende Privatbrauerei des Landes und kann auf mittlerweile 528 Jahren Firmengeschichte zurückblicken. Das Salzburger Traditionsunternehmen setzt seinen Fokus auf die Themen Qualität, Regionalität und nachhaltiges Wirtschaften.