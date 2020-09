Neuer Auftritt des Niemetz-Onlineshops und breitere Sortimentstiefe

Seit dem erfolgreichen Start des Onlineshops rund um das Osterfest ist es möglich, Niemetz und Heidi Chocolat-Köstlichkeiten bequem und direkt nach Hause oder ins Büro zu liefern. „Unter dem Motto ‚Frisch aus Konditorhand zu Ihnen‘ haben wir die Sommerpause genutzt und überlegt, wie wir unseren Onlineshop für Kundinnen und Kunden noch attraktiver gestalten können. Neben der Erweiterung des Sortiments haben wir an der Benutzerfreundlichkeit gearbeitet, sodass der Shop nun noch übersichtlicher und ansprechender aufgebaut ist. Worauf wir aber besonders stolz sind ist unser monatliches Überraschungs-Abo: Kundinnen und Kunden können jeden Monat frische Schwedenbomben direkt aus Konditorhand zu Hause genießen. Zur Auswahl stehen monosortierte – in den Sorten Schoko oder Kokos, welche exklusiv online erhältlich sind – und gemischte Schwedenbomben sowie exklusive Heidi-Produkte nach Saison. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, freut sich Gerhard Schaller, Geschäftsführer Heidi Chocolat Österreich.

Österreichweite Lieferung ohne Mindestbestellwert und Click & Collect

Rund 60 Produkte der Fairtrade-zertifizierten Süßwaren von Niemetz als auch Heidi Chocolat – der Retterin der Schwedenbomben – sind ab sofort im Onlineshop auf www.niemetz.at vertreten und werden österreichweit geliefert. Als besonderes Zuckerl zum Relaunch ist die Lieferung ab einem Bestellwert von 19,99 Euro in den ersten beiden Wochen kostenlos. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Bestellung bequem von zuhause online zu erledigen und diese dann kontaktlos in Niemetz Stores oder Schokotheken abzuholen. Wer es gern eisig mag und nicht auf die Klassik-Eissorten Schwedenbomben-, Schoko-, Manja- und Swedy-Eis verzichten will, hat so die Möglichkeit, diese online zu bestellen und über "Click & Collect“ abzuholen.

Personalisierbare Köstlichkeiten für Mitarbeiter und Kunden

Geschenke für das Team oder die Kunden gesucht? Ein eigens eingerichteter B2B-Bereich bietet Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, Schwedenbomben oder Heidi-Produkte zu personalisieren. So nascht es sich doch gleich noch genussvoller.