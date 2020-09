Neuer Geschäftsführer für Coca-Cola HBC Österreich

Damit übernahm der vormalige Sales Director Herbert Bauer die Verantwortung für rund 900 Mitarbeiter sowie den Vertrieb und die Abfüllung führender Marken wie Coca-Cola, Coke zero, Coca-Cola light, das kürzlich eingeführte Coca-Cola Energy, Fanta, Sprite, die österreichische Traditionsmineralwassermarke Römerquelle, und Monster, deren Erfolgsgeschichte er fortsetzen möchte.

Der gebürtige Niederösterreicher und Absolvent der Fachhochschule Wiener Neustadt sammelte 15 Jahre lang Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Commercial Bereich, unter anderem bei Henkel in Central Eastern Europe. 2017 wechselte Herbert Bauer zu Coca-Cola HBC Österreich, als Sales Director gestaltete er die österreichische Vertriebsfunktion neu und war von Beginn an ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des von ihm aufgebauten Verkaufsteams.