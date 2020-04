Niemetz liefert Oster-Geschenksets gratis bis zur Haustüre

Rechtzeitig vor Ostern hat Niemetz für Kundinnen und Kunden einen Weg gefunden, um nicht auf ihre beliebten Süßwaren verzichten zu müssen. Mit Start des neuen Onlineshops können die Naschkatzen des Landes nicht nur Schwedenbomben, sondern auch tolle Oster-Geschenksets bestellen, die jedes Fest versüßen. „Mit unserem Onlineshop landen nach nur wenigen Klicks unsere Niemetz Süßwaren kontaktlos vor der Haustüre. Zu wissen, dass wir damit das ein oder andere Lächeln in so manches Gesicht zaubern können, motiviert das gesamte Team. Insbesondere als regionales Unternehmen sind wir mehr denn je auf die naschkräftige Unterstützung der Österreicherinnen und Österreicher angewiesen, sodass es auch in Zukunft heißt: Wir produzieren weiter. Zu den einzigartigen Schwedenbomben gibt es auch Saison-Spezialitäten von Heidi Chocolat, da bleibt kein SchokoWunsch unerfüllt“, so Horant Woschitz, Geschäftsführer Eigenvertrieb Heidi Chocolat Österreich.

Lieferdienst bei Niemetz

Die Fairtrade-zertifizierten Süßwaren von Niemetz als auch Heidi Chocolat – der Retterin der Schwedenbomben – sind seit 31. März im Onlineshop auf www.niemetz.at vertreten. Von Big Family bis Gourmet: Die exklusiv zusammengestellten Oster-Geschenksets beinhalten Hasen- oder Schafhohlfiguren ebenso wie gefüllte Schokoladeneier aus dunkler, Milch- oder weißer Schokolade sowie die klassischen Schwedenbomben.



Kundinnen und Kunden haben die Wahl, sich die süßen Produkte Montag bis Samstag direkt vor die Haustüre liefern zu lassen – als besonderes Zuckerl ist die Lieferung in ganz Wien sowie den Bezirken Mödling und Baden gratis.

Ab Werk Verkauf mit Pick-up-Service in Wiener Neudorf

Direkt ab Werk gibt es noch mehr Auswahl und einen kontaktlosen Pick-up-Service, für alle, die noch mehr Produktvielfalt suchen. Dieses steht mit seinem Werksverkauf darüber hinaus von Montag bis Samstag von 10.00 bis 15.00 Uhr bereit.