Niemetz spendet seine Osterware

Familien konnten zu Ostern nicht zusammentreffen und gemeinsam feiern und genießen. Um in dieser Zeit vor allem auch an jene zu denken, die womöglich keine familiären Bindungen haben, möchte Niemetz mit einer kleinen Geste Freude bereiten und spendet rund 9.000 Osterhäschen und Ostereier sowie circa 7.000 Schwedenbomben an SOS Kinderdörfer sowie an Seniorenheime und die mobile Pflege der Caritas in Wien.