Nonfood im LEH: Der Ton wird schärfer

Die einen müssen geschlossen halten, die anderen verkaufen fröhlich Produkte aus dem Kernsortiment der stillgelegten Branchen - das sorgte schon kurz nach Beginn der großflächigen Branchenstilllegungen für Unmut auf Seite des Fachhandels. Anfänglich appelierte man noch an die Fairness der Supermarktketten, nun wird der Ruf nach einer gesetzlichen Sortimentsbeschränkung laut.

Die Argumente der Handelsketten

Die Supermarkt-Ketten hingegen sehen sich als Nahversorger, der erstens schon immer ein stattliches Nonfood-Sortiment angeboten hatte und zweitens derzeit als einzige Quelle die Nachfrage der Konsumenten befriedigen kann - und das halt auch tut. Dürfte der Lebensmittelhandel nun auch das bei ihm übliche Nonfood-Sortiment nicht mehr verkaufen, hätte das massive negative Folgen. So würden beispielsweise noch viele weitere heimische Arbeitsplätze verloren gehen, vor allem auch bei den österreichischen Vorlieferanten.

Kein Schulheft? Kein Spielzeug für Kinder, die zuhause betreut werden? Kein Fön, weil der alte kaputt ging? Kein kleiner Bund Tulpen, um die Wohnung, die nicht verlassen werden darf, freundlich zu gestalten? „Diese Diskussionen mit aufgebrachten Kunden würden die Mitarbeiter nun endgültig an den Rand der Kapazitäten bringen,“ fürchtet Egon Karabacek, Zentralbetriebsratsobmann der Spar.

Internationaler Onlinehandel als die wahre Gefahr

Was machen Kunden heutzutage, wenn sie ein Produkt für den täglichen Bedarf nicht sofort bekommen? Sie bestellen es bei Amazon. Sind die Kunden erst einmal dort, kommen sie nicht wieder. Die Konkurrenten und die allergrößte Gefahr sind hier also nicht österreichische Handelsunternehmen, sondern die internationalen perfekt organisierten Online-Händler. „Wir können diesen Trend seit längerem in unseren Shopping-Centern beobachten,“ so Mag. Marcus Wild, Geschäftsführer der SES Spar European Shopping Centers, „Wenn wir keine Nonfood-Produkte mehr verkaufen dürfen, dann treiben wir die Konsumenten endgültig in die Arme der internationalen Online-Riesen, die bekanntlich in Österreich keine Steuern bezahlen.“

WKO fordert Selbstbeschränkung

Die Wirtschaftskammer befindet sich in einer klassischen Zwickmühle - sie vertritt bekanntlich beide Seiten. Dennoch unterstützt auch die WKO nun hörbar den Fachhandel. „Es kann nicht sein, dass einige Lebensmittelhandelsketten jetzt zusätzlich auch noch den Non-Food-Bereich forcieren und Prospekte verteilen, in denen alles angeboten wird, nur fast keine Lebensmittel mehr, während alle anderen Handelsbereiche ihre Geschäfte geschlossen halten müssen“, mahnt WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk. Das verstoße gegen die Grundsätze eines fairen Wettbewerbs, so der Präsident weiter. „Ich appelliere darum auf eine freiwillige Einschränkung auf den Verkauf von Lebensmittel, wie einige Supermärkte es auch schon praktizieren. Sollte diese Freiwilligkeit oder eine schrittweise Öffnung für den Verkauf solcher Produktgruppen auch in derzeit geschlossenen Handelsbetrieben nicht möglich sein, werden wir uns für temporäre gesetzliche Beschränkung im Sinne eines fairen Wettbewerbs einsetzen“, erklärt Herk.