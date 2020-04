Observer-Umfrage: Corona verändert das Ranking der Supermärkte

Demnach gehen 26 % der Befragten im Land am häufigsten zu Spar, Interspar oder Eurospar einkaufen. 21 % holen sich ihre Lebensmittel bei Hofer, 15 % bei Billa, 12 % bei Lidl und 10 % bei Merkur.

Betrachtet man die Bundesländer im Detail, so fällt auf, dass Spar nur in Wien durch Hofer vom ersten Platz verdrängt werden konnte. In der Bundeshauptstadt gaben 31 % an, bei Hofer einzukaufen, 24 % bei Spar, 18 % bei Billa und 17 % bei Merkur.

Billa online die Nr. 1

Ein Blick auf die Online-Präsenz der Supermärkte (Zeitraum 01.04. bis 26.04.) zeigt, dass Billa mit 25 % an erster Stelle liegt, gefolgt von Spar mit 19,1 %, Hofer mit 16,9 %, Penny mit 11,2 % und Merkur mit 11,1 %. Wichtigste Plattform der Supermärkte bleibt dabei Facebook. 55,5 % aller Hofer-Erwähnungen finden dort statt, bei Billa sind es 48,9 %, bei Merkur 37,5 % und bei Spar 35,8 %.

Obwohl Billa die meisten Online-Erwähnungen verzeichnet, landet das Rewe-Unternehmen bei der Befragung, in welchem Supermarkt die Österreicher einkaufen, mit 15 % nur an dritter Stelle. Auch Penny ist trotz beachtlich vieler Online-Erwähnungen (11,1 %) bei der Käuferbefragung mit 5 % nur auf dem sechsten Platz.