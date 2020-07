Ottakringer Brauerei feiert bis 4. September „Ottakringer Bierfest“

Aufgrund der aktuellen Situation in kleinerem Rahmen als die um diese Zeit schon etablierten Braukultur-Wochen, aber natürlich mit der gesamten Sortenvielfalt der Ottakringer Brauerei und des Ottakringer BrauWerks. Tobias Frank, Geschäftsführer und 1. Braumeister: „Auch wenn heuer Vieles anders ist, so freuen wir uns, unseren Gästen bierige Besonderheiten kredenzen zu können. Über den Sommer verteilt sind das fünf „Braumeister-Spezial“ – verschiedene, kellerfrische Zwicklbiere, die so nur vor Ort bei unserem Bierfest erhältlich sind. Weiters gibt es das Ottakringer Pils, das Ottakringer Helles, das Ottakringer Gold Fassl Spezial und das Ottakringer Bio-Pur als exklusive Zwickl-Abfüllungen zu verkosten. Dazu dann noch Sondersude aus dem Ottakringer BrauWerk.“

Start mit Zwickl des "Wiener Original"

Den Anfang hat gestern Abend das Anstechen eines Fass Zwickl des Ottakringer Wiener Originals gemacht. Ein echtes Wiener Bier, da dessen Malzmischung nun zu einem Hauptteil aus Wiener Braugerste besteht und ein neuer, bieriger Genuss, den sich auch „Wiener Wahnsinn“ nach ihrem Auftritt in kleiner Besetzung nicht entgehen ließ.

Öffnungszeiten des „Ottakringer Bierfest“

• Bis 4. September - Dienstag bis Samstag von 16:00 bis 24:00 Uhr

• Moderne, urbane Relaxzone auf der Terrasse für chilliges Biertrinken

• Überall bargeldlose Zahlung möglich

Erlaubte Gästeanzahl + „Check in“

• Im Juli max. 500 Gäste gleichzeitig

• „Check in“ erfolgt am Infopoint beim Eingang, wo auch die Tisch-/Sitzplatz-Zuweisung vorgenommen wird

• Tischreservierungen sind möglich; Anfragen an bierfest@ottakringer.at

• Sollten aufgrund neuer Verordnungen der Bundesregierung Änderungen im Veranstaltungskonzept notwendig werden, wird die Ottakringer Brauerei selbstverständlich darauf reagieren.

Speisengastronomie

• Zwei Stände mit Burgern und Wiener Schmankerln

• Getränke und Speisen sind in Selbstbedienung

Kleine Bühne

• Für kleine Musikgruppen und „one man-Bands“.

CoVid19 Präventionskonzept

• Desinfektionsspender beim Eingang

• Tisch Desinfektion zwischen den wechselnden Kunden

• Abstandsmarkierungen

• Sicherheitshinweise am ganzen Bierfest-Gelände

Details auch unter https://www.ottakringerbrauerei.at/bierfest