Penny sucht noch Lehrlinge

Jedes Jahr wird die Penny Familie mit jungen Talenten verstärkt, hat die Ausbildung von Lehrlingen doch Tradition beim Markendiskonter: Bereits seit 2005 werden österreichweit Lehrlinge in zwei verschiedenen Berufen ausgebildet. Aktuell gibt es in den österreichischen Penny Märkten 124 Lehrlinge. Für heuer sucht Penny noch Lehrlinge in den Bereichen Einzelhandelskaufmann/frau und Fleischverkäufer/in.