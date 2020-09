Penny-Wiedereröffnung in Oberpullendorf

Für den täglichen Einkauf eröffnete am 17. September der neue Penny Markt in Oberpullendorf auf einer Verkaufsfläche von 683 m². In der modernisierten Filiale wählen Penny KundInnen ihre Einkäufe bequem aus rund 1.900 Produkten zu verlässlichen Diskont-Preisen. Zudem genießen Penny KundInnen den individuellen Service eines Fleischhauers, eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse am Penny Marktstand sowie frisch gebackenes Brot zu 100 Prozent von österreichischen Bäckern. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: Daher wird der neue Markt unter anderem ausschließlich mit Grünstrom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. Durch die Vergrößerung des Verkaufsraums sowie der Umstellung auf Beheizung durch Wärmerückgewinnung präsentiert sich der neue Penny Markt in einem modernen Design. „Wir sind stolz, dass Penny ab jetzt Oberpullendorf mit noch mehr Frische, Qualität und regionalen Produkten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis versorgt. Mit unserem sorgfältig gewählten Sortiment für den täglichen Bedarf stellen wir mit einer Auswahl an knackigem Obst und Gemüse, mehrmals täglich frisch aufgebackenem Brot und Gebäck sowie zahlreichen regionalen Fleischprodukten in höchster Qualität sicher, dass unsere KundInnen genau das finden, was sie benötigen“, freut sich Penny Geschäftsführer Ralf Teschmit über den modernisierten Penny Markt.

Einfach frisch, regional und BIO

Neben Frische, Qualität und Preis spielt beim Markendiskonter die heimische Herkunft der Produkte eine zentrale Rolle: Die regionale Eigenmarke „Ich bin Österreich“ bietet eine hochwertige, vielfältige Produktpalette von über 400 Artikeln aus verlässlich österreichischer Produktion. So sind bei dem reichhaltigen Angebot an „Ich bin Österreich“-Fleischprodukten, die von regionalen Schlachthöfen frisch in die Filiale in Oberpullendorf geliefert werden, lückenlose Herkunftssicherung und beste Fleischqualität garantiert. Penny ist zudem der einzige Diskonter, der in seinen Filialen den persönlichen Service eines ausgebildeten Fleischhauers anbietet. Er erfüllt individuelle Fleisch-Wünsche nicht nur rund um Festtage oder zur Grillzeit, sondern auch für den täglichen Bedarf.

Penny vertraut bei Brot und Gebäck auf die Backkunst österreichischer Bäcker. Einer der Hauptlieferanten ist hier die österreichische Traditionsbäckerei Anker. Darüber hinaus punktet Penny im Bio-Segment: Unter der Eigenmarke „Echt B!O“ wird von Bio-Vollmilch über Bio-Sonnenblumenöl bis hin zu Fair Trade-Kaffee und Bio-Kräutern im Topf ein hochwertiges Sortiment an zertifizierten Bio-Lebensmitteln zu günstigen Preisen geboten.

Soziales Engagement und Grünstrom

In Zusammenarbeit mit der Initiative „Blühendes Österreich“ unterstützt der Penny Markt Oberpullendorf lokale Projekte bei ihrem Engagement im Natur- und Biodiversitätsschutz mit dem Naturschutzpreis „Die Brennnessel“.

Als Mitglied des klima:aktiv pakt2020 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit hat sich Penny dazu verpflichtet, CO2-Emissionen zu reduzieren. Die neue Filiale ist in punkto Energie-Effizienz ein Vorzeigeprojekt, erklärt Penny Geschäftsführer Ralf Teschmit: „Bei jedem neuen Penny Markt setzen wir auf modernste Energieeffizienzmaßnahmen. Der Markt verfügt über ein eigenes Energiemonitoring-System, eine Wärmerückgewinnungsanlage und LED Beleuchtung. Die Stromversorgung selbst wird zu 100 Prozent durch Grünstrom aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt.“

16 Arbeitsplätze für die Region

Mit der Filiale in Oberpullendorf werden 14 Arbeitsplätze und zwei Lehrstellen gesichert. „Mein Team und ich werden unsere KundInnen weiterhin mit fachkundiger Beratung und tollen Penny Produkten aus der Region überzeugen“, freut sich Marktmanagerin Dagmar Horvath auf das Arbeiten in der modernisierten Filiale.

Öffnungszeiten des Penny Markts in der Eisenstädter Straße 73, 7111 Oberpullendorf:

Montag - Freitag: 7.30 bis 19.00 Uhr Samstag: 7.30 bis 18.00 Uhr