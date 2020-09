Unternehmen brauchen Querdenker dringender als jemals zuvor. Wer die Zukunft erreichen will, braucht neue Ideen. Andere Ideen. Bessere Ideen. Kühne Ideen. Ideen, die bislang noch niemand hatte. Hier kommen die Querdenker ins Spiel. Sie sind Mittler zwischen veraltetem Tun und neuen Vorgehensweisen, Lotsen in eine neue Zeit. Sie sind Wachrüttler, Andersmacher, Vorwärtsbringer. Sie sorgen für frischen Wind und treiben wichtige Initiativen mit hohem Engagement voran, weil ihnen das Fortkommen ihres Arbeitgebers wirklich am Herzen liegt. Exzellente Querdenker, manchmal auch Organisationsrebellen genannt, sind somit strategisch entscheidend.

Dennoch gelten Querdenker in vielen Organisationen als lästig und unerwünscht. Das ist gefährlich. Wo Querdenker nicht wirklich aktiv werden dürfen, verstärken sich die Beharrungstendenzen. Stagnation, Irrelevanz und Niedergang sind die Folge. Eine starke Querdenker-Kultur ist daher unumgänglich.

Anne M. Schüller erläutert in ihrem neuen Buch, pointiert und praxisnah, wie mithilfe guter Querdenker der Sprung in die Zukunft tatsächlich gelingt. Sie gibt Antworten auf viele entscheidende Fragen – unter anderem „Wo und wie sind Querdenker einsetzbar, um vom Denken auch ins Handeln zu kommen?“, „Was sollte man tunlichst lassen, um die guten Querdenker, die man hat, nicht zu vertreiben?“ Das neue Buch von Anne M. Schüller, die selbst schon immer eine Querdenkerin war, macht Mut frische Gedanken und unkonventionelles Tun zuzulassen und ist damit eine inspirierende Lektüre für alle Verantwortlichen in den Unternehmen, aber auch für Querdenker selbst.

Querdenker verzweifelt gesucht

Verlag: Gabal Verlag

ISBN: 978-3-86936-998-3

Seiten: 240

Preis: € 29,90