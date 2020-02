Recheis setzt auf nachhaltige Packungen und verzeichnet Umsatzplus

Recheis setzt seit Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und arbeitet bereits seit 2018 vollkommen CO2 neutral. Aus dieser Überzeugung heraus ergibt sich die Entwicklung nachhaltiger, umweltschonender Papier- und Kartonpackungen von selbst. Ein Teil des Recheis Sortiments ist in Kartonpackungen erhältlich, mit Herbst 2019 führte Recheis für sein Bio-Sortiment umweltfreundliche Papierpackungen aus 100 Prozent recyclebarer Cellulose ein. Bei der Auswahl der Kunststoffpackungen achtet Recheis streng darauf, dass diese recyclingfähig sind. Alle Recheis Packungen können dem Recyclingkreislauf und somit einer entsprechenden Entsorgung bzw. Wiederverwertung zugeführt werden.

Umsatzplus bei Teigwaren

Zum 130. Geburtstag erwirtschaftete die Recheis Teigwaren GmbH 2019 einen Umsatz von 34,3 Mio Euro, ein Plus von 5%. Die Österreicherinnen und Österreicher kauften um 10% mehr Recheis Teigwaren als noch im Vorjahr und Recheis freut sich über die höchste Stammkäuferrate der Branche (Gfk, Regal Stammkäuferranking 2020). Der Tiroler Teigwarenhersteller verzeichnet einen deutlichen Anstieg seiner Marktführerschaft auf 32% (Nielsen Market Track, LEH exkl. H/L, 2019, MA Wert in % an Teigwaren Total).

Alle Unternehmen der Recheis Gruppe – Teigwaren, Rohstoffbeschaffung, Menüservice und Vertriebs GmbH – entwickeln sich positiv. Dabei kann mama-bringt’s die Anzahl der Essen in Tirol und Vorarlberg um 20% (inhouse Statistik) steigern. Die gesamte Recheis Gruppe beschäftigt derzeit ca. 200 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich.

Unternehmensweiterentwicklung positiv

Geschäftsführer Mag. Martin Terzer: „Das tolle Ergebnis zeigt, dass unsere Konzepte und großen Projekte der letzten Jahre aufgehen und uns ein schönes Ergebnis bescheren. Wir entwickeln uns als Lebensmittelexperte in neuen Bereichen weiter und verlieren dabei das nachhaltige, beständige Wirtschaften nie aus den Augen.“