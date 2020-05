Regionalitätsoffensive bei Billa

Billa setzt in enger Partnerschaft mit der österreichischen Landwirtschaft schon seit vielen Jahren auf höchstmögliche Regionalität: In wesentlichen Sortimenten finden BILLA-Kunden/innen jetzt schon 100 Prozent oder einen hohen Anteil österreichischer Qualitätsprodukte. Und als einzige Supermarktkette in Österreich bietet Billa jetzt auch in allen mehr als 1.100 Filialen und dem Online Shop 100 Prozent Frischfleisch und -geflügel aus Österreich an – das inkludiert nicht zuletzt auch einen Lückenschluss bei österreichischer Pute. Mit der Regionalitätsoffensive „Land voller Leben“ will der Lebensmittelhändler gelebter Regionalität jetzt einen weiteren positiven Schub geben und die Regionen gerade in dieser Ausnahmezeit stärken.