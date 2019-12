Rewe stellt Eigenmarken-Schoko auf Fairtrade um

Kakaoanbau ist für über 5,5 Millionen BäuerInnen in Entwicklungsländern die Haupteinnahmequelle. 90 Prozent des weltweit produzierten Kakaos stammen von Familienbetrieben, die oft nur kleine Felder von weniger als fünf Hektar bewirtschaften. Viele dieser KleinbäuerInnen leben in Armut. Hier setzt Fairtrade an: Benachteiligte Produzentenfamilien in Afrika und Lateinamerika werden über den fairen Handel unterstützt, so dass diese ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten können. So leisten Fairtrade-zertifizierte Produkte einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kakaobauernfamilien in Entwicklungsländern und tragen zur Förderung des Umweltschutzes bei.

„Die Kakao-Umstellung auf Fairtrade ist ein wichtiges Signal von der Rewe Group an die Branche. Denn es braucht stabile Mindestpreise und zusätzliche Prämien, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien in den Anbauländern nachhaltig zu verbessern“, so Hartwig Kirner, Geschäftsführer Fairtrade Österreich.

14 Millionen Fairtrade-Produkte verkauft

Bereits seit Jahren stellt die österreichische Rewe Group Eigenmarkenprodukte in den verschiedensten Warengruppen auf Fairtrade um. Mit dem Kakaoprogramm, das 2015 startete, rückten auch die Schokoladeprodukte weiter in den Fokus. Insgesamt konnten über alle Warengruppen hinweg allein im Jahr 2018 mehr als 14 Millionen Fairtrade-Produkte – vor allem in den Warengruppen Früchte, Reis, Kaffee, Zucker, Fruchtsäfte sowie Blumen, verkauft werden. Mit Eigen- und Exklusivmarken der Rewe Group in Österreich wurden 2018 Fairtrade-Prämien von über 540.000 Euro an die ProduzentInnen in Schwellen- und Entwicklungsländern ausgeschüttet.

Bisher waren alle Eigenmarken durch zwei Nachhaltigkeitslabels, Fairtrade oder UTZ, zertifiziert. Nun stellt die Rewe Group in Österreich alle Schokoladentafeln und Schokoriegel, Pralinen, Oster- und Weihnachtssüßwaren, Instantkakao und Nuss-Nougat-Brotaufstriche der Eigenmarken vollständig auf das Fairtrade Kakao Programm sukzessive bis Ende 2023 um. Aktuell sind rund 60 Artikel und somit etwa ein Drittel des Schokoladensortiments der Eigenmarken bereits Fairtrade-zertifiziert.

Tanja Dietrich-Hübner, Stabstellenleiterin Nachhaltigkeit der Rewe Group in Österreich, freut sich über diese Entwicklung: „Durch die Kooperation mit Fairtrade ist es möglich, den täglichen Konsum verantwortungsvoller zu gestalten und damit Projekte direkt vor Ort, etwa den Bau von Schulen oder Krankenstationen in Westafrika zu unterstützen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in unserem Eigenmarkensortiment zukünftig ausschließlich auf Fairtrade-Kakao setzen.“

Fairtrade ist wichtiger Partner der Rewe Group

Fairtrade ist auch ein wichtiger Partner bei vielen weiteren Produkten der Rewe Group Handelsfirmen, so werden Bio-Bananen und Bio-Ananas bei Billa, Merkur, Sutterlüty und Adeg im Rahmen von Ja! Natürlich ausschließlich mit dem Fairtrade-Label angeboten. Auch die Kaffeebohnen der Bio-Eigenmarken Ja! Natürlich und Echt B!O sowie der Billa Eigenmarke sind mit dem Fairtrade-Siegel ausgezeichnet. Außerdem ist das komplette Rosensortiment bei Billa und Merkur mit dem Fairtrade-Siegel zertifiziert.