Roku: der einzigartige, neue Japanese Craft Gin

Mit Roku, dem japanischen Premium-Gin, wurde die Kunst der Ginherstellung in Japan perfektioniert. Roku, im Japanischen gleichbedeutend mit der Zahl sechs, enthält ergänzend sechs traditionelle japanische Botanicals. Diese werden nach dem Prinzip des „SHUN“ geerntet und in einem speziellen Atelier von Suntory in Osaka von Meisterhand und mit größter Sorgfalt verarbeitet, destilliert und vereint. Das macht den neuen und ersten Premium-Craft-Gin Roku von Beam Suntory so einzigartig und authentisch.