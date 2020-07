SalzburgMilch hebt Bauernmilchpreis deutlich an

Diese signifikante Anhebung ist auch eine Anerkennung der großartigen Leistungen der Bauernfamilien während der besonders schwierigen Krisenperiode ab Mitte März. SalzburgMilch hat als erste Molkerei in Österreich mit einem Appell an die Bauern zur freiwilligen Drosselung der Milchanlieferung einen entscheidenden Schritt gesetzt, um gemeinsam mit den Milchbauern durch die erste Phase der Corona-Pandemie zu kommen.

„Wir sind unseren Bauernfamilien sehr dankbar, dass sie unserem Aufruf gefolgt sind und mit einem sicherlich nicht einfachen Schritt der Mengenreduktion den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Molkerei gesichert haben. Jetzt kehrt zum Glück wieder etwas Normalität in unser aller Leben ein und es ist höchst an der Zeit, dass wir uns bei unseren Milchbauern mit einer entsprechenden Wertschätzung und Anerkennung bedanken.“, zeigt sich Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch zufrieden mit der Entwicklung der Molkerei. Und er ergänzt: „Einen besonderen Dank möchten wir auch allen Konsumentinnen und Konsumenten in der Region und in ganz Österreich richten, die uns besonders in den Krisenwochen mit ihrer enormen Treue zur Marke SalzburgMilch und damit zu den regional erzeugten Milchprodukten ganz toll unterstützt haben und die Basis dafür geschaffen haben, jetzt auch den Bauernfamilien mehr für ihre tägliche Arbeit zahlen zu können!“.

Das Basis-Milchpreis Niveau (Molkereileistung für gentechnikfrei erzeugte Milch) liegt ab Juli für alle SalzburgMilch-Bauern bei 40,34 Cent brutto pro kg Milch, für Spezial-Milchsorten wie Heumilch, Bio-Milch, Bio-Heumilch etc. gibt es entsprechende Aufschläge. Knapp 60% der von SalzburgMilch verarbeiteten Milchmenge stammen von Spezial-Milchen und werden daher mit einem deutlich höheren Milchpreis entlohnt.