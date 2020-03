Sicherheitstechnik gegen Ansteckung

Das Unternehmen Taurus Sicherheitstechnik in Wien hat unter der Bezeichnung "Fever Screening Solution" ganz neu ein System im Angebot, welches die Körpertemperatur von Menschen berührungslos in Echtzeit messen kann - fiebernde Kunden können also schon im Eingangsbereich erkannt werden.

Das System

Die Technik basiert auf einer Wärmebildkamera, welche mittels Gesichtserkennung den zu messenden Bereich (Stirn) eingrenzt sowie dessen Temperatur ermittelt. Ab einem frei wählbaren Grenzwert (z. B. 38°C) kann ein Alarm (optisch oder aktustisch) ausgelöst werden. Will man derart erkannte erkrankte Personen allerdings am weiteren Einkauf hindern, so ist zusätzlich Personal erforderlich, welches das Kamerabild sowie die eintretenden Personen im Auge behält und bei Alarm einschreitet.

Die Betriebsgrenzen

Das System selbst hat eine Messgenauigkeit von plus/minus 0,5 Grad und eignet sich zur Überwachung großer Bereiche und Menschenmassen (Flughäfen, Bahnhöfe) ebenso wie zur Kontrolle von Ein- und Ausgängen (Geschäfte, Krankenhäuser, Altersheime). Zudem kann Fever Screening Solution als "Vorsortierung" für eine genauere Messung per Handgerät verwendet werden und erhöht deren Effizienz - weil nicht alle Eintretenden, sondern nur als erhitzt erkannte Menschen einer genaueren Kontrolle unterzogen werden müssen.

Direkt aus der Sommerhitze kommende gesunde Kunden können allerdings aufgrund ihrer aufgeheizten Gesichter nicht von fiebernden Menschen unterschieden werden. Und wer bei Minusgraden aus dem Freien kommt hat in den ersten paar Sekunden selbst mit Fieber keine Oberflächentemperatur seiner Haut, die einen Alarm auslösen würde. Allerdings reicht schon die kurze Zeitspanne, die zum Passieren der häufigen Drehtüren mit Einkaufswagen benötigt wird, um die Haut wieder auf aussagekräftige Temperaturen zu bringen.

Verfügbarkeit und Montage

Stationäre oder mittelfristige Lösungen können innerhalb weniger Stunden bis hin zu einem Tag aufgebaut, installiert und in Betrieb genommen werden. Derzeit sind die Geräte von Fever Screening Solution noch innerhalb von 5-7 Werktagen verfügbar.