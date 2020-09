Soletti launcht pinke Soletti-Dose und spendet an die Österreichische Krebshilfe

"Mit der pinken Soletti-Dose möchten wir dauerhaft und sichtbar das Bewusstsein der KonsumentInnen für das Thema Brustkrebs und -vorsorge stärken", erklärt Mag.(FH) Petra Trimmel, MU Marketing Director Österreich, Schweiz & Slowenien.

Soletti-Pink-Ribbon-Dose in knallig-pinkem Design

Die Dosen sind bei Soletti immer wieder ein Verkaufsschlager. Daher wurde 2020 dieses erfolgreiche Produktkonzept auf den guten Zweck übertragen und lässt die Soletti-Dose in diesem Jahr in einem knallig-pinken Design erstrahlen. 2 Familienpackungen Soletti-Salzstangerl sind gemeinsam mit der pinken Dose im pinken Tragerl im Handel erhältlich.

Jede Soletti-Dose ziert ein Spruch einer Brustkrebs-Mutmacherin. Mit diesem möchte Kelly auf die häufigste Krebserkrankung der Frau aufmerksam machen und spendet mit jeder gekauften Dose 25 Cent an die Pink-Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe.

Brustkrebs wird in Österreich jährlich bei etwa 5.500 Frauen diagnostiziert. So ist die rosa Schleife schon lange nicht mehr nur internationales Symbol der Solidarität mit BrustkrebspatientInnen, sondern steht auch für Hoffnung auf Heilung.

Knabbern für den guten Zweck

Es liegt in der Tradition des österreichischen Unternehmens Kelly, Erfolg und Verantwortung nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in gesellschaftspolitischer und sozialer Hinsicht zu definieren. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1955 ist dies im Unternehmensleitbild verankert und wird seit vielen Jahren in der Qualitätspolitik und in sozialen Projekten umgesetzt. "Umso mehr freut es uns, die Pink-Ribbon-Aktion mit Soletti, einer der bekanntesten und beliebtesten Marken Österreichs, zu unterstützen", so Markus Marek, Managing Director Kelly.