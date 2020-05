Spar bietet 1.000 neue Lehrstellen an

Bei Spar können Lehrlinge aus 21 verschiedenen Berufen ihren Traumberuf wählen. Spar-Lehrlingen winken zahlreichen Benefits wie Zusatzprämien von über 4.500 Euro, gratis B-Führerschein bei guten Leistungen und spannende Zusatzausbildungen. Derzeit beschäftigt Spar rund 3.270 Lehrlingen im In- und Ausland, davon über 2.480 in Österreich.

Auf Spar ist Verlass: Krisensichere Jobs für die Zukunft

Während sich abzeichnet, dass in nächster Zeit quer durch Österreich Lehrstellen abgebaut und kaum neue Jobs entstehen werden, stockt Spar die Anzahl der Lehrplätze um 100 auf. „Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt wird sich in Zukunft verschärfen. Die vergangenen Wochen haben mehr denn je gezeigt, dass Jobs im Lebensmittelhandel krisensicher sind und jungen Menschen einen hervorragenden Start in ihre berufliche Zukunft ermöglichen. Wir freuen uns über weitere Mitglieder der Spar-Familie,“ so Spar-Vorstand Fritz Poppmeier.

Viele Benefits für Jugendliche

Spar-Lehrlinge erwartet eine Überzahlung der Lehrlingsentschädigung, Prämien und bei guten Leistungen der gratis B-Führerschein. Darüber hinaus zahlt Spar bei tollen Praxis-Leistungen je nach Lehrjahr bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute Berufsschul­zeugnisse winken sogar Prämi­en von bis zu 218 Euro im Jahr. So können sich Jugendliche während ihrer Lehrzeit über 4.500 Euro dazuverdienen. Wer in dieser Zeit außerdem gute Praxis-Beurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt von Spar den B-Führerschein bezahlt. Was Spar-Lehrlinge besonders zu schätzen wissen: Spar verknüpft die Vorteile eines großen Unternehmens mit der menschlichen Atmosphäre eines Familienunternehmens.

21 verschiedene Lehrberufe: Hier steckt die ganze Jobvielfalt drin

Kein anderes Handelsunternehmen in Österreich bietet eine so große Vielfalt in der Ausbildung an: Bei Spar, Interspar, Maximarkt und Hervis können Jugendliche aus 21 verschiedenen Lehrberufen wählen und in einem tollen Team lernen was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, eigenes Geld zu verdienen und Erfolg zu haben. Ob im Einzelhandel, der Gastronomie, in der Bäckerei oder in der IT – Jugendliche haben im regional fest verankerten Unternehmen Top-Chancen auf einen sicheren Job, zu dem niemand weit pendeln muss. Wer möchte und Einsatz zeigt, kann bei Spar die Karriereleiter hinaufklettern.

Über den Tellerrand blicken

Ob in den Spar-Akademie-Klassen in den Bundesländern oder in der Spar-Akademie Wien: Praxisnahes Arbeiten wird in der Ausbildung bei Spar großgeschrieben. Daher entwickelt das Unternehmen das zukunftsweisende Ausbildungsprogramm laufend weiter und integriert außergewöhnliche Zusatzausbildungen, wie Käse-Expertinnen, Fairtrade-Botschafter, Bio-Expertinnen oder Green Champions in den Lehrplan. Diese ermöglichen es den Jugendlichen über den Tellerrand zu blicken und sich so abseits des regulären Lehrplans weiteres Wissen anzueignen – denn im Lebensmittelhandel sind Fachprofis gefragt. Alle Informationen zur Spar-Akademie Wien, der Berufsschule der Zukunft, unter www.spar.at/akademie.

Jetzt für eine Lehrstelle bewerben

Wer seine berufliche Zukunft jetzt in die Hand nehmen will, bewirbt sich ab sofort online über die Spar-Jobbörse auf www.spar.at/lehre.