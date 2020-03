Spar bringt Natur*pur Bio-Smoothies auf den Markt

Erfrischend fruchtige Smoothies gibt es jetzt erstmals im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel mit Spar Natur*pur in Bio-Qualität. Die neuen Fruchtbomben to go kommen ganz ohne zusätzlichen Zucker und ohne jegliche Konservierungsstoffe aus. Die Spar Natur*pur Bio-Smoothies in den Geschmacksrichtungen Bio- Himbeere und Bio-Brombeere sowie Bio-Birne und Bio-Holunder sind ab sofort bei Spar, Eurospar und Interspar erhältlich.