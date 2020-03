Spar enjoy mit weniger Zucker und mehr Bio

1.000 Tonnen Zucker wurden seit Anfang 2017 in den Spar-Eigenmarken reduziert, ganze 43 Prozent davon fallen auf Getränke. Spar entspricht damit genau dem Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten, die sich einer von Marketagent durchgeführten Meinungsumfrage zufolge vor allem in den Produktgruppen Molkereiprodukte, Cerealien und eben Getränke Zuckerreduktion wünschen. Die Besonderheit dabei: Der eingesparte Zucker wurde in keinem Fall durch künstliche Süßstoffe ersetzt!

Rund 60 Prozent weniger Zucker

Mit 59 Prozent weniger Zucker in der Sorte Classic und ganzen 64 Prozent weniger Zucker in der Sorte Mango & Maracuja werden die Drinks in der stylischen Dose auch ernährungsbewusste Liebhaber von Energy Drinks überzeugen. Die Süßung des kalorienarmen Getränks erfolgt ausschließlich mit Fruchtsaft und etwas Agavendicksaft. Auf herkömmlichen Zucker oder künstliche Süßstoffe wird also komplett verzichtet. Zudem setzt Spar bei dem neuen Trendgetränk ausschließlich auf Zutaten aus biologischer Landwirtschaft, womit sich die trinkbaren Energiebooster noch ein Stück mehr von herkömmlichen Energy Drinks abheben.

Einzigartig belebendes Geschmackserlebnis

Mango und Maracuja als namensgebende Stars im Vordergrund kombiniert mit Orange und Zitrone versprechen beim Bio-Energy Drink Mango & Maracuja besonders exotischen Genuss. In der Sorte Classic wiederum steht der beliebte Energy Drink-Geschmack im Vordergrund. Für den Koffeingehalt sorgt in beiden Getränken ein Extrakt aus Bio-Guarana.

Spar enjoy Bio-Energy Drink Classic - der Powerboost im Alltag: Mit 59 Prozent weniger Zucker als in herkömmlichen Energy Drinks wird der Geschmacksklassiker auch ernährungsbewusste Genießer überzeugen. 250 ml EUR 0,79

Spar enjoy Bio-Energy Drink Mango & Maracuja - Exotischer Genuss: Mit Bio-Mango und Bio-Maracuja und dabei ganzen 64 Prozent weniger Zucker ist der exotische Drink die perfekte Erfrischung für Zwischendurch. 250 ml EUR 0,79