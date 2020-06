Spar expandiert im Tiroler Oberland

„Unser neuer Supermarkt in Pfaffenhofen ist der Startschuss für eine groß angelegte Marktoffensive im Tiroler Oberinntal“, betont Spar-Geschäftsführer Dr. Christof Rissbacher: „Wir wollen damit zukünftig noch mehr Kundinnen und Kunden mit unserem umfangreichen Qualitätsangebot aus der Spar-Produktwelt erreichen.“

Frischeparadies

Der neue Nahversorger bietet auf einer Verkaufsfläche von 600 m² alles für den täglichen Einkauf. Herzstück ist die Feinkostabteilung mit einer großen Auswahl an Fleisch-, Wurst- und Käsespezialitäten in Bedienung. Brot und Gebäck werden täglich frisch von den Bäckern Schluifer aus Oberhofen und Waldhart in Telfs geliefert. Zusätzlich gibt es im Supermarkt eine Backstation.

Auch echte Feinschmecker werden verwöhnt mit dem täglich frischen Angebot an Sushi, Fisch in Bedienung sowie einer großen Auswahl an österreichischen und internationalen Spitzenweinen in der extragroßen Weinabteilung. Für den schnellen Hunger der Beschäftigten in den umliegenden Betrieben warten an der heißen Theke verschiedenste Snacks, Kuchen sowie Coffee-to-go.

Persönliche Bedienung

Die persönliche Beratung wird im Spar-Supermarkt Pfaffenhofen großgeschrieben. Ein Team von 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sich unter Leitung von Marktleiterin Simone Grießer um die Anliegen und Wünsche der Kunden. Für ausreichend Parkplätze ist gesorgt: 57 Gratis-Abstellplätze stehen unmittelbar vor dem Markt zur Verfügung.

Der Supermarkt ist von Montag bis Freitag, 07:15 bis 19:30 Uhr, und am Samstag bis 18.00 Uhr durchgehend geöffnet. Aktuell werden noch Lehrlinge gesucht, Bewerbungen direkt bei der Marktleitung oder unter office.woergl@spar.at.