Spar ist neuer Marktführer im heimischen Lebensmittelhandel

Gesehen über den Zeitraum der ersten vier Monate des Jahres, liegt Spar bei einem Marktanteil von 34,0 % und ist damit im ersten Tertial Marktführer im heimischen Lebensmittelhandel. Die dynamische Entwicklung von Spar zeigt sich vor allem am Umsatzwachstum im April 2020: Während Spar um +23 % gewachsen ist, verzeichnet der gesamte Lebensmittelhandel ein Wachstum von +12,6 %. Dadurch konnte Spar den Marktanteil im April auf sensationelle 35,6 % steigern und damit die Marktführerschaft übernehmen.

Spar-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Drexel führt den Erfolg auf ein Bündel von Faktoren zurück: „Das ist zum einen ein seit Jahrzehnten praktiziertes Eintreten und Forcieren unserer österreichischen, regionalen und lokalen Partnerlieferanten aus Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Zum anderen ist es unser engagierter Einsatz für stabile Preise und attraktive Preisangebote für unsere Kundinnen und Kunden in ganz Österreich – Tag für Tag und Woche für Woche. Ein besonders wichtiger Baustein des Erfolges sind jedoch die fleißigen und kompetenten Spar-Kaufleute und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Bereichen des Unternehmens, sei es im Verkauf, in der Logistik oder in der Verwaltung. Dies hat sich besonders in den letzten Wochen gezeigt. Wir sind unheimlich stolz auf sie, denn sie alle zusammen haben diesen Erfolg getragen.“