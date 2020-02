Spar Kalvarienberg mit „Goldener Tanne“ prämiert

21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen gemeinsam mit Marktleiter Stefan Kienzer für ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis im Spar-Supermarkt in der Grazer Kalvarienbergstraße. Mit kompetenter Beratung und einer vielfältigen Auswahl an regionalen sowie internationalen Spezialitäten ist das Team in der Kalvarienbergstraße mit ihrem Nahversorger ganz nah an den Wünschen ihrer Kundinnen und Kunden dran. Marktleiter Stefan Kienzer nahm stellvertretend für die gesamte Belegschaft die „Goldene Tanne“, die höchste interne Auszeichnung von Spar, entgegen. Die Verleihung fand im Rahmen der traditionellen Spar-Filialtagung im Congress in Bad Loipersdorf statt.

Stefan Kienzer leitet den Spar-Supermarkt in der Kalvarienbergstraße seit Jänner 2019 (davor war er dort als Markleiter Stellvertreter tätig) und ist bereits seit 10 Jahren im Familienunternehmen tätig. Ausschlaggebend für den Sieg waren, neben der perfekten Optik des Marktes, auch die umfangreiche Sortimentsvielfalt, Top-Werte bei der Kundenzufriedenheit sowie die Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeitenden. „Das gesamte Team freut sich riesig über den Gewinn. Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit im Markt. Und wir werden auch weiterhin unseren Kundinnen und Kunden den besten Service bieten!“, so Marktleiter Stefan Kienzer über den Gewinn der „Goldene Tanne“.