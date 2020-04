Spar setzt weiter auf kreative Start-Ups

Auf der Suche nach den neuesten Trends wird das vielseitige Sortiment laufend durch neue Produktideen innovativer Start-ups aus Österreich erweitert. Zuletzt kamen beispielsweise die Mabura-Getränke aus Kärnten oder PepupLife Sprossenbeutel aus Wien dazu.

Echte Geschichten von echten Gründern

Erfindergeist gepaart mit qualitativ hochwertigen Produkten überzeugen nicht nur die Expertinnen und Experten bei Spar, sondern auch die Spar-Kundschaft. Hinter den jeweiligen Marken stehen echte Gründerinnen und Gründer, die viel Leidenschaft in die Entwicklung und Vermarktung ihrer Produkte stecken. Dabei entstehen viele der Ideen aus individuellen Bedürfnissen und werden in langen Prozessen zu fertigen Produkten weiterentwickelt, wie auch Horst Burgstaller, Mitgründer von Mabura, erzählt: „Beim Essengehen mit der Familie gab es oft kaum Alternativen zu zuckerhaltigen Limos und Co. Wir haben uns dann gesagt, wenn es nichts gibt, dann machen wir doch selbst etwas. So entstand die Mabura Naturmanufaktur. Durch die Zusammenarbeit mit Spar können wir unsere Getränke nun viel schneller einer breiteren Masse zugänglich machen.“ Insgesamt arbeitet Spar mittlerweile mit 35 Start-ups zusammen.

Auch das Wiener Start-up PepUpLife profitiert von der Partnerschaft. Die beiden Gründer Josef Prückl und Harald Mach verbindet die Leidenschaft für eine bewusste Ernährung. Aus diesem Grund haben sie Bio-Sprossen zum Selberziehen entwickelt, die exklusiv bei Interspar in ganz Österreich erhältlich sind. „Wir glauben, dass jeder Mensch Sprossen essen sollte. Darum haben wir unsere Sprossenbeutel entwickelt, die es allen ermöglichen, ganz einfach Sprossen daheim zu ziehen. Mit Hilfe von Spar kommen wir unserem Wunsch, möglichst vielen Konsumenten natürliche Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, einen großen Schritt näher“, ist Harald Mach überzeugt.

Mit Spar von der Idee ins Regal

Die Förderung von innovativen und einzigartigen Ideen im Rahmen des Markendachs „Young & Urban by Spar“ ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der Spar-Firmenphilosophie. Topaktuelle Produkte einfallsreicher Jungunternehmer rund um Lebensmittel, Haushalt und Freizeit bereichern seit dem Kickoff im April 2018 das Sortiment bei Spar. Die ambitionierten Jungunternehmer profitieren von der jahrzehntelangen Branchenerfahrung von Spar bei der Produkt- und Designentwicklung, im Qualitätsmanagement sowie bei der Produktion und Vermarktung. „Durch das Jungunternehmerprogramm fördern wir den österreichischen Ideenreichtum und können gleichzeitig unseren Kundinnen und Kunden exklusiv innovative Produkte anbieten“, so Spar-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Drexel.

Durch jahrelange Erfahrung und Branchenexpertise gilt Spar als verlässlicher und fairer Partner. Neben erfolgreichen Food-Start-ups wie NEOH, Nussyy und Neni arbeiten viele weitere innovative Unternehmen mit Spar zusammen und die Suche nach aktuellen Food- und Non-Food-Trends geht weiter. Kreative Jungunternehmer mit neuartigen Ideen können sich mit ihren Produktbeschreibungen unkompliziert unter www.spar.at/youngurban bewerben. Einzigartige und hochwertige Produkte werden gemeinsam mit den Erfindern weiterentwickelt und schließlich österreichweit in bis zu 1.500 Märkten sowie in den Onlineshops platziert.