Spar-Supermärkte in Lermoos und St. Georgen eröffnet

Nach der Neueröffnung in Elbigenalp wurde kürzlich ein weiterer Spar-Supermarkt im Tiroler Außerfern eröffnet. Frisch und modern präsentiert sich der Spar-Supermarkt in Lermoos nach dem kompletten Neubau. Neben einer großen Auswahl regionaler Produkte, einer umfangreichen Wein- und Getränkeabteilung und frisch zubereiteten Snacks bietet der neu gestaltete Supermarkt alles für den täglichen Einkauf. Herzstück ist die neue, extralange Feinkostabteilung mit Tann-Frischfleisch, Wurst- und Käsespezialitäten in Bedienung und Frischfisch in Selbstbedienung.