Spar-Supermarkt Kufstein/Zell mit „Goldener Tanne“ prämiert

Im Jahr 1990 wurde der Spar-Supermarkt in Kufstein/Zell eröffnet und im Jahr 2012 vergrößert. Der Standort entwickelte sich von Anfang an sehr gut. Marktleiterin Franziska Leitner hat gezeigt, dass durch kontinuierliches, persönliches Engagement und Einsatzbereitschaft des gesamten Teams die Erfolgsgeschichte vorangetrieben werden kann. Der Spar-Supermarkt Kufstein/Zell gewann den Filialwettbewerb 2019 und erhielt dafür die „Goldene Tanne“, die für hervorragende, beispielhafte Leistungen vergeben wird.

Kriterien der „Goldenen Tanne“

Die wesentlichsten Kriterien der „Goldenen Tanne“ sind vor allem die Freundlichkeit der Mitarbeitenden, die Kundenzufriedenheit und die Warenverfügbarkeit im Markt. Der Spar-Supermarkt in Kufstein/Zell hat in all diesen Bereichen in Tirol und Salzburg am besten abgeschnitten. Für das engagierte Team im Spar-Supermarkt Kufstein/Zell werden auch weitere Kolleginnen und Kollegen gesucht, besonders Mitarbeitende für die Feinkostabteilung.

Festliche Übergabe

In Empfang genommen haben Franziska Leitner und ihre Stellvertreterin Sabrina Sieberer die begehrte Trophäe im Rahmen der traditionellen Spar-Filialtagung in der Spar-Gründerstadt Kufstein/Tirol. „Ich bin sehr stolz, die ‚Goldene Tanne‘ in den Händen halten zu können“, freut sich Franziska Leitner. „Das ist der beste Ansporn für mein Team und mich, so weiterzumachen.“