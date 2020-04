Spar und regionale Bauern sichern die Nahversorgung

Die heimische Gemüsesaison hat begonnen. Das bedeutet in Zeiten wie diesen Garantie für frische Lebensmittel aus der Region, täglich frisch im Spar-Regal. Gemüsebauer Anton Giner, seit über 30 Jahren Spar -Partner, sieht in seiner Arbeit einen wichtigen Auftrag: „Wir arbeiten gemeinsam mit Spar täglich daran, die Versorgungssicherheit in Österreich durch die heimische Produktion aufrechtzuerhalten.“ Neben Radieschen ist jetzt auch Kopfsalat, Jungzwiebel, Romanischer Salat und Kohlrabi erhältlich.

Regional kaufen als Gebot der Stunde

Obst und Gemüse aus der Region stellen eine wichtige Komponente in der Nahversorgung dar. Dr. Christof Rissbacher, Geschäftsführer Spar Tirol und Salzburg, appelliert an die Konsumentinnen und Konsumenten: „Greifen Sie zu Tiroler Produkten! Damit unterstützen wir gemeinsam die heimischen Bauern, was wiederum sicherstellt, dass auch morgen die Regale gefüllt bleiben.“

Vielfältige Frische bei Spar

Neben Midi-, Rispen- und Cherry-Tomaten gibt es derzeit auch Paprika und Gurken aus dem steirischen Bad Blumau im Spar-Regal. Österreichische Kartoffeln und Karotten sowie steirische Äpfel gehören auch zum Angebot, dazu regionale Klassiker wie Käse und Milch, Mehl, Marmeladen, Nudeln, Mineralwasser hunderte weitere Produkte aus Tirol. Insgesamt führt Spar 2.400 Tiroler Produkte von 137 Tiroler Produzentinnen und Produzenten

Seit über 25 Jahren Frischfleisch aus Österreich

Auch in Punkto Fleisch setzt Spar mit seinem Produktionsbetrieb Tann in Wörgl auf heimische Qualität. Seit über 25 Jahren bietet Spar Rind-, Kalb- und Schweinefleisch zu 100% aus Österreich an. Auch hier bleibt regionale Wertschöpfung das Gebot der Stunde, wie zahlreiche Kooperationen von Tann mit der heimischen Landwirtschaft zeigen: Ob hochwertigstes Tiroler Almrind, Tiroler Kalb oder Osttiroler Berglamm: Spar steht für heimische Qualität.