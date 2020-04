Spar unterstützt regionale Lieferanten in Salzburg in Krisenzeiten

Viele kleine Betriebe in Salzburg mussten im Zuge der Corona-Krise vorübergehend zusperren. Um die regionale Vermarktung ihrer Spezialitätenkaffees aus Thalgau sicherzustellen, trat Simon Karl an den Spar-Supermarkt Thalgau. „Wir haben bisher die Gastronomie und den Einzelhandel, speziell im Bundesland Salzburg, beliefert. Mit dem frühen Saisonschluss sind uns wichtige Absatzmärke weggefallen. Die Frage war nun, wie wir unsere Produkte einfach und unkompliziert zu unseren Kunden bringen“, erklärt der Kaffeeröster Simon Karl aus Thalgau. Der Spar-Supermarkt in Thalgau, Eugendorf und Seekirchen übernimmt nun die Produkte in das Sortiment. „Spar hatte bisher schon viele regionale Partner. Diese Zusammenarbeit haben SPAR-Supermärkte vorwiegend in Salzburg jetzt noch mehr intensiviert, um regionale Lieferanten zu unterstützen und den Kunden zu ermöglichen, auch in der momentanen Situation diese regionalen Lebensmittel erwerben zu können“, so Spar-Geschäftsführer Dr. Christof Rissbacher.

Spar springt für die Gastronomie ein

Die Corona-Krise führt bei vielen heimischen Produzenten zu fehlenden Absatzmärkten und Überproduktion. Spar übernimmt daher in ganz Österreich Gastronomie-Produkte regionaler Lieferanten. So bleiben etwa zigtausende Eier aus Bodenhaltung über, die normalerweise von Gastronomie und Hotellerie weiterverarbeitet werden. Spar übernimmt nun insgesamt mehr als 40.000 Eier pro Woche zusätzlich um den Eierbauern unter die Arme zu greifen. Auch Milchprodukte in Großpackungen, wie zum Beispiel Sahne in der Ein-Liter-Packung werden in den kommenden Wochen in den Regalen von Spar, Eurospar und Interspar zu finden sein, da diese von der Gastronomie derzeit nicht benötigt werden. „Die Tiere produzieren trotz Krise Milch und Eier. Wir hoffen, dass wir die österreichischen Produzenten so entsprechend unterstützen können“, meint der Spar-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerhard Drexel.