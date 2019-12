Spatenstich für Spar-Supermarkt in Poysdorf

Der Standort des neuen Spar-Supermarktes in Poysdorf eignet sich besonders gut da er zentrumsnah, in Reichweite zahlreicher öffentlicher Institutionen und von beiden Straßenseiten (Laaer Straße, Oberer Markt) gut einsehbar ist. „Die Aushöhlung der Ortskerne zu verhindern ist eine unserer großen Aufgaben. Mit dem neuen Spar-Supermarkt in Poysdorf wird das Zentrum nachhaltig belebt werden“, so der Poysdorfer Bürgermeister Thomas Grießl. Auch Landtagspräsident Karl Wilfing freut sich über den Ausbau des Ortskerns seiner Heimatgemeinde: „Es freut mich, dass das österreichische Unternehmen Spar als größter Lehrlingsausbildner des Landes, das in seinem Angebot die Regionalität lebt, auch in Poysdorf für Arbeitsplätze sorgen wird.“

Innovatives Einkaufsvergnügen

Die Kundinnen und Kunden erwartet im neuen Spar-Supermarkt in Poysdorf ein innovatives Einkaufserlebnis. 60 extra breite Komfort-Parkplätze, davon 20 Parkgaragenplätze, sorgen für einen unkomplizierten Einkauf.

Naheliegendes bei Spar in Poysdorf

Der neue Spar-Supermarkt in Poysdorf wird die richtige Adresse für jene, die ein umfangreiches Sortiment und regionale Produkte suchen. Hier gibt es Top-Angebote zu gewohnt günstigen Spar-Preisen. Für frisches Brot & Gebäck sorgt eine eigene Backstation im Geschäft und Produkte der regionalen Bäcker. Eine Feinkost-Abteilung, die keine Wünsche offenlässt, rundet das Sortiment ab.

Neue Arbeitsplätze in Poysdorf

Mit der Eröffnung des neuen Spar-Supermarktes entstehen auch rund 20 attraktive und sichere Arbeitsplätze. Damit sichert Spar nicht nur die Nahversorgung im Umfeld des Marktes, sondern auch Arbeitsplätze in der Region.