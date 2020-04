Spitz erhält 13. DLG-Auszeichnung

„Produkte in hochwertiger Qualität zu produzieren, bedeutet bei Spitz, nicht nur erlesene Rohstoffe einzusetzen, sondern ist ein umfassender Anspruch an uns selbst. Gezielte Forschung und Entwicklung, bestens ausgebildete MitarbeiterInnen, transparente Prozesse vom Rohstoffeinkauf über die Produktion bis hin zur Vermarktung und die Begeisterung, sich konsequent weiterzuentwickeln – dadurch kennzeichnet sich die Qualität von Spitz und unserer Produkte aus. Wir sind deshalb sehr stolz, dass man diese Leistungen sowohl schmecken als auch über Jahre nachhaltig halten kann“, freut sich Walter Scherb, Geschäftsführer von Spitz über die erneute Auszeichnung.



Getestet wurden Energy Drinks, Waffelprodukte und Grillsaucen. Fünf Jahre nacheinander müssen diese dann jeweils die DLG-Kommission überzeugen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem Preis für langjährige Produktqualität ausgezeichnet. Die Prüfmethoden der DLG umfassen dabei sensorische Tests, Laboranalysen, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfungen. Spitz konnte in allen Bereichen überzeugen und erhält so bereits zum 13. Mal die begehrte Auszeichnung.