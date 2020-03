Starte den Tag zart mit der Milka Haselnusscreme

Der perfekte Start in den Tag gelingt mit einem guten Frühstück. Denn man sollte gerade den Morgen nutzen, um gemeinsame Momente mit der Familie zu genießen und dabei entspannt zusammen zu frühstücken. Doch die morgendlichen Aufgaben, der erste Blick auf das Handy und das Vorbereiten der Lunchboxen für die Kids machen den Morgen für Viele zur stressigsten Tageszeit. Dabei verdient gerade der Morgen mehr Entspannung und Zeit für seine Liebsten. Für einen solchen zarten Start in den Tag gibt es ab sofort die neue Milka Haselnusscreme mit köstlicher Rezeptur. So lässt sich Milka schon zum Frühstück auf Brot und Gebäck genießen. „Mit Innovationen wie der Milka Haselnusscreme positionieren wir die Marke Milka in einem für uns neuen und spannenden Segment, welches großes Potenzial für die Marke birgt – sprichwörtlich a zarte Gschicht.“, so Nina Mahnik, Marketing Manager bei Mondelez Österreich.

Streichfähige Haselnusscreme mit Sonnenblumenöl

Der neue Milka Brotaufstrich mit feiner Haselnussnote ist ab Mitte März im 350-Gramm-Glas und in der 600-Gramm-Variante auf dem österreichischen Markt erhältlich. Bei der Entwicklung des Produkts wurde nicht nur darauf geachtet den österreichischen Konsumenten ein hervorragendes Geschmackserlebnis zu bieten, sondern auch die Auswahl der Zutaten erfolgte mit Bedacht – so verwendet Milka zum Beispiel Sonnenblumenöl in der Rezeptur. Ab KW 12 lässt Milka so die Herzen von allen Liebhabern des süßen Frühstücks höher schlagen.