Swedy und Schwedenbomben jetzt auch als Eis im Tiefkühlregal.

Nach der positiven Resonanz auf das Schwedenbomben-Eis im letzten Jahr überrascht das Traditionsunternehmen anlässlich des 130. Jubiläums gleich mit zwei weiteren Sorten. Ab sofort dürfen sich die Österreicherinnen und Österreicher auch das Schwedenbomben-Eis mit Schokoladegeschmack sowie das Swedy-Eis mit Original Erdnuss-Creme auf den Zungen zergehen lassen.



Mag. Gerhard Schaller, Geschäftsführer Niemetz Schwedenbomben, ist erfreut über die Entwicklungen, wurde das Schwedenbomben-Eis 2019 nicht zuletzt als Top-Innovation im EisSegment* gewählt: „Die ersten Erfolge zum Schwedenbomben-Eis sind für uns natürlich ein großer Ansporn unseren Weg weiter fortzusetzen und in diesem Jahr den nationalen Rollout zu starten.“ Auch über die Markteinführung der zwei neuen Geschmacksrichtungen ist Schaller stolz: „Der Erfolg des Schwedenbomben-Eis zeigt uns, dass wir mit einer Neuinterpretation unserer Produktklassiker, wie den Schwedenbomben aber auch Swedy, der zu den fünf beliebtesten Schokoriegeln des Landes zählt, auf einem heiß umkämpften Markt positive Akzente setzen können.“ Wie gut das Schwedenbomben-Eis Nach dem Launch des Schwedenbomben-Eis 2019 belegte das Traditionsunternehmen in der Kategorie Eis den ersten Platz deCASHTopInnovation2019inderKategorieEis



Vielfältige Variationen für Eisliebhaber Die drei Eissorten aus dem Hause Niemetz sind in 100% biologisch abbaubaren und kompostierbaren Eisbechern erhältlich, die aus nachwachsendem Rohstoff in Österreich hergestellt werden. Hergestellt mit 100% Fairtrade Kakao ist bei den drei Eissorten für jeden Geschmack etwas dabei: Das Schwedenbomben- als auch das Schoko-Schwedenbomben-Eis enthalten neben dem beliebten Kokos- und Kakaogeschmack als Überraschung auch ganze Original Schwedenbomben. Original Erdnuss Creme im Swedy-Eis komplettieren das Portfolio und machen die neuen gefrorenen Süßwaren zu Fixstartern im Tiefkühlfach.