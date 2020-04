Tchibo/Eduscho auf Platz 3 „Österreichs Bester Arbeitgeber 2020“

In der Größenklasse XXL – Unternehmen mit über 1.000 MitarbeiterInnen – erreichte der Marktführer am heimischen Röstkaffeemarkt bei der aktuellen Great Place to Work®-Befragung wieder den 3. Platz. „Die Auszeichnung unter den besten Arbeitgebern Österreichs zeigt für mich, dass wir neben einem einzigartigen Geschäftsmodell und starken Marken genauso starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Sie sind das wichtigste Kapital unseres Unternehmens und der Schlüssel zum Erfolg“, so Harald J. Mayer, Geschäftsführer von Tchibo/Eduscho Österreich. „Die wiederholte Auszeichnung bei einer Vollbefragung und so hoher Beteiligungsrate bestätigt erneut die hohe Motivation und Identifikation mit unserem Unternehmen“, freut sich auch Mag. Reinhard Schulz, Leiter Human Resources über die Auszeichnung. 63 Fragen zu Dimensionen wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Stolz und Teamgeist wurden abgefragt. Die Ergebnisse zeigten, dass Tchibo/Eduscho in allen Dimensionen deutlich über dem externen Einzelhandels-Benchmark liegt.

Neue Herausforderungen, starkes Team

Die derzeitige Situation stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen – so auch Tchibo/Eduscho. Der starke Zusammenhalt im Unternehmen, mit dem der Krise tagtäglich begegnet wird, ist auch auf den hohen Zufriedenheitsfaktor der MitarbeiterInnen zurückzuführen. Insbesondere die Dimensionen "Teamgeist" und "Fairness", beides von über 85% der Mitarbeiter als äußerst positiv geschätzt, sind hervorzuheben. „In Krisen sind genau die Werte, die im Rahmen der Great Place to work®-Befragung evaluiert wurden, entscheidend für das erfolgreiche Meistern dieser Herausforderungen. Wir sind stolz auf diese großartige Auszeichnung, vor allem sind wir stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was uns Corona bestätigt, ist der unbezwingbare Teamgeist von Tchibo“, sagt Harald J. Mayer, Geschäftsführer Tchibo/Eduscho.

Ein außerordentlich hoher Anteil der befragten MitarbeiterInnen beurteilte ihren Arbeitsplatz bei Tchibo/Eduscho als einen sehr guten. Für den Kaffeeröster steht die Anerkennung und Förderung sowie regelmäßige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der MitarbeiterInnen an oberster Stelle. „Als ein Arbeitgeber, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist es uns ein großes Anliegen, jeden einzelnen Mitarbeiter - seinem Potential und seiner Persönlichkeit entsprechend - zu begleiten und zu unterstützen“, ergänzt Mayer. „Ich bin stolz, wie wir als Team dieser gewaltigen Herausforderung begegnen und habe gerade in den letzten Wochen ein besonders starkes WIR-Gefühl festgestellt. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich dafür meine Wertschätzung aussprechen. Wir haben die richtige Einstellung und den Willen die Corona-Krise und die nächsten Wochen gemeinsam erfolgreich zu meistern.“

Der Weg zur Platzierung

Bei dem international anerkannten Great Place to Work®-Wettbewerb handelt es sich um eine standardisierte, anonyme Befragung, bei der MitarbeiterInnen ihren Arbeitgeber bewerten. Beim Wettbewerb der beliebtesten Arbeitgeber unterziehen sich die teilnehmenden Unternehmen dem Great Place to Work®-Bewertungsmodell, das der Amerikaner Robert Levering vor über 20 Jahren entwickelt hat. Mit rund 63 Fragen, die von den MitarbeiterInnen zu beantworten sind, werden zentrale Faktoren rund um Themen wie Respekt, Fairness, Teamgeist, Stolz und Glaubwürdigkeit abgefragt und bewertet. Schließlich wird mit einem genannten Kultur-Audit überprüft in wie weit die Einschätzung der MitarbeiterInnen mit der Managementpraxis harmoniert, um so eine Gesamteinschätzung des Unternehmens zu ermöglichen.