Technik-Frühling bei Hofer ab 5. März

TV-Highlights genießen, neueste Filme und Serien streamen oder Videospiele in gestochen scharfer Grafik genießen - Hofer Kunden werden sich dabei künftig wie im Kinosaal fühlen. Verantwortlich dafür ist die riesige Bildschirmdiagonale von 189,3 cm des Medion Life X17575Ultra HD Smart-TV, der ab 5. März beim Diskonter erhältlich ist. Das Gerät punktet unter anderem mit LED-Backlight-Technologie und einer Bildschirmauflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Neben einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten können Inhalt über die Wireless Display-Funktion auch direkt von mobilen Geräten auf dem Smart-TV wiedergegeben werden. Der UHD Smart-TV kann ab 5. März online unter www.hofer.at/liefert zum Preis von 899 Euro per Stück bestellt werden, wobei die Zustellung inklusive ist.

Wer auf der Suche nach einem Zweit- oder Drittgerät zum schmalen Preis ist, wird ebenfalls bei Hofer fündig: Mit seinem stilvollen, eleganten Design und einer Bildschirmdiagonale von 81 cm fügt sich der LG 32LM550BPLB HD Ready TV perfekt in Schlaf- und Kinderzimmer oder Hobbyraum ein. Quad Core Prozessor, Bildschirmauflösung von 1.366 x 768 Pixeln, alle gängigen Anschlüsse sowie Dolby Audio und Virtual Surround runden das Angebot ab. Der HD Ready TV ist bereits ab 26. Februar österreichweit in allen Hofer Filialen zum Preis von 189 Euro per Stück erhältlich.

Leistungsstarkes Duo für zuhause

Wer darüber nachdenkt, das heimische Office technisch aufzurüsten, findet im Medion Akoya E42015 PC-System einen verlässlichen Partner für die Zukunft. Der Rechner macht dank Intel Core i3-9100 Prozessor mit Intel UHD Grafik 630, 512 GB PCle SSD, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, Hot-Swap Festplattenwechselrahmen, Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit Dual-Layer-Unterstützung und 6-Kanal High-Definition-Audio eine gute Figur und ist allen Office-Aufgaben gewachsen. Das vielseitige PC-System gibt es ab 5. März zum Preis von 449 Euro per Stück in allen Hofer Märkten, wobei ein 1-Jahresabo von Office 365 Personal inklusive ist.

Passend dazu hat der Diskonter mit dem Canon Pixma TS5150 einen Multifunktionsdrucker im Angebot. Drucken, Scannen und Kopieren inkl. WLAN- und Cloud Printing-Funktion sind für den kompakten Alleskönner kein Problem. Der vielseitige Drucker liegt ebenfalls ab 5. März zum Preis von 49,99 Euro per Stück bei Hofer in den Regalen.

Wild und Einbrechern auf der Spur

Mit der ultrakompakten, wetterfesten Wildkamera von Maginon können Hofer-Kunden Haus und Garten rund um die Uhr unabhängig von einem Stromanschluss überwachen. Beim Feststellen einer Bewegung werden Fotos oder Videos aufgezeichnet, die mit Datum und Uhrzeit dokumentiert werden. Der Datentransfer der aufgenommenen Bilder und Videos erfolgt bequem via WiFi-Verbindung auf das Smartphone. Ideal auch für Jäger und Naturliebhaber zur Überwachung von Wildwechsel und Futterplätzen. Der smarte Überwacher ist ebenfalls ab 5. März um 99,99 Euro per Stück beim Diskonter erhältlich.

Produktinformationen im Überblick

189,3 cm (75“) Ultra HD Smart-TV MEDION LIFE X17575: 189,3 cm (75“) UHD Smart-TV mit LED-Backlight-Technologie, Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 px, HD Triple Tuner (DVB-S2/C/T2 HD), HDR (High Dynamiv Range) & HbbTV, Netflix App, Wireless Display: streamen von mobilen Geräten direkt auf dem Smart-TV, Mediaplayer und CI+ Schnittstelle integriert, PVR Ready, WLAN, Anschlüsse: Antennenanschluss, Satellitenanschluss, 3 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 Entschlüsselung, 1 x VGA, AV In, YPbPr In, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), Digital Audio Out, Maße (ohne Füße): 168,3 x 97 x 7,5 cm (B x H x T), Gewicht 28,5 kg, um 899 Euro per Stück inkl. Zustellung

81 cm (32“) HD TV LG 32LM550BPLB: 81 cm (32“) HD Ready Display, Quad Core Prozessor, Bildschirmauflösung: 1.366 x 768 px, Triple Tuner (DVB-S2/C/T2), integrierte CI+ Schnittstelle, Dolby Audio und Virtual Surround, Anschlüsse: 1 x USB, 2 x HDMI 1.4, CI+ 1.3, digitaler optischer Audioausgang, 2 x RF Eingang, Netzwerkanschluss LAN, 1 x Component/AV Cinch, stilvolles schlichtes Design, Maße (ohne Füße): 73,6 x 43,7 x 8,29 cm (B x H x T), Gewicht: 4,7 kg, um 189 Euro per Stück

Office-PC-System Medion Akoya E42015: Intel Core i3-9100 Prozessor mit Intel UHD Grafik 630, 512 GB PCle SSD, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, Hot-Swap Festplattenwechselrahmen, Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit Dual-Layer-Unterstützung, Intel Wireless-AC 9560 mit integrierter Bluetooth 5.0-Funktion, Multikartenleser, USB-Tastatur und optische USB-Maus, 6-Kanal High-Definition-Audio, Anschlüsse: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen2 Type A, 1 x USB 3.1 Gen2 Type C, 1 x LAN RJ-45, 1 x HDMI, 1 x Display Port, Maße: 17 x 38 x 38,5 cm (B x H x T), Gewicht: 7,75 kg, inkl. Office 365 Personal 1-Jahresabo, um 449 Euro per Stück

3in1 Drucker Canon Pixma TS5150: 3in1 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät, doppelseitiger Druck, WLAN- und Cloud-Konnektivität, Direktdruck von Mobilgeräten, 2 Papierzuführungen für bis zu 200 Blatt A4, randloser Fotodruck mit bis zu 4.800 x 1.200 dpi, passende Druckerpatronen: PG540 und CL541, Maße: 42,5 x 14,7 x 31,5 cm (B x H x T), Gewicht: 6,5 kg, um 49,99 Euro per Stück

Maginon Wildkamera: mit Bewegungssensor, Auslöseverzögerung von 0,4 Sek., Auslösedistanz bis zu 20 m, verschiedene Aufnahmefunktionen: Einzelbild, Video (1,920 x 1.080 px), Intervallaufnahmen etc., integriertes Mikrofon für Tonaufnahmen (im Videomodus), Farbaufnahmen bei Tag, Schwarz-Weiß-Aufnahmen bei Nacht, Nachtaufnahmen mit bis zu 15 m Reichweite, bis zu 6 Monate Standby-Zeit, einfache Handhabung durch großes TFT-Display, bequemer Datentransfer der aufgenommenen Bilder und Videos von der Kamera via WiFi-Verbindung direkt auf mobile Geräte, spritzwassergeschützt nach Standard IP54, inkl. 4 GB SD-Speicherkarte, 8 Batterien Typ AA und Wandhalterung, um 99,99 Euro per Stück