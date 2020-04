Wiener Food-Startup erfolgreich bei Puls 4 Show „2 Minuten 2 Millionen“

35 kg Zucker pro Jahr isst jeder Österreicher und über 50 % der Menschen sind übergewichtig. Aber woran liegts? Julia Tulipan, Gründerin von Tulipans, Ernährungsexpertin und erfolgreiche Buchautorin, sieht eine Ursache dafür, im erhöhten Zucker- und Kohlenhydratkonsum. Oft fehlt es Konsumentinnen und Konsumenten an der Zeit für die Essenszubereitung. Es muss schnell gehen und so wird tendenziell zu den falschen Lebensmitteln gegriffen. Das Wiener Startup Tulipans bietet die Lösung: zuckerarme Lebensmittel mit genialem Geschmack. Zudem machen die Produkte richtig satt und geben langanhaltende Energie. Die Gründer konnten mit ihrem Keto Granola und dem extremen Fachwissen nicht nur Hans-Peter Haselsteiner überzeugen, sondern auch das begehrte REWE Startup Ticket von Markus Kuntke ergattern.

Erfolg bei Puls 4 Startup Show „2 Minuten 2 Millionen“

In der aktuellen Sendung von „2 Minuten 2 Millionen“ auf PULS 4 konnten die Tulipans -Gründer Julia und Leo Tulipan mit ihrem Pitch und einer Kostprobe überzeugen. Hans-Peter Haselsteiner zögerte nicht lange und holte sich 10% der Firmenanteile mit einem Investment in der Höhe von 50.000 Euro. Außerdem erhielten sie das begehrte REWE Startup Ticket von Markus Kuntke. Ab Mai ist das Tulipans Keto Granola österreichweit in Merkur und Billa Filialen im Innovationsregal zu finden.

Tulipans Keto Granola besteht ausschließlich aus schonend gebackenen Nüssen und Saaten. Es wird zu Gänze auf Soja und künstliche Süßstoffe verzichtet. So ist das Granola besonders gut verträglich und ein richtiger Sattmacher. Zudem hat es um 80% weniger Kohlehydrate als vergleichbare Granolas. Beim Zucker sind sich die Tulipans einig: Geschmack braucht keinen Zucker.

Gesundheit zurückerobert

Die Gründer von Tulipans, Leo und Julia, sind seit mehr als 20 Jahren ein Team und gehen durch dick und dünn. Julia hatte selbst über 15 Jahre lang mit ihrer Gesundheit und ihrem Gewicht zu gekämpft. Mit der ketogenen Ernährung hat sie ihre Gesundheit wieder zurückerobert. Begeistert von dieser Ernährungsweise ermöglichen Julia und Leo nun auch anderen Menschen einen einfachen Einstieg in ein zuckerfreies Leben. Mit ihrem Food Startup Tulipans entwickeln sie low-carb Lebensmittel und erobern damit den Markt.